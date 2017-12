Goed beleggen is saai en een goede beurs is een saaie beurs? De winsten op het Damrak mogen er zijn dit jaar, wow:

AEX: +13,5% (3,3% dividendrendement)

AMX: +21,5% (2,5%)

AScX +30,5% (3,1%)

Dollarbeleggers mogen daar zelfs nog +13,6% bij optellen. En de winnaar wordt...

Saai was het zoals gezegd echter wel. Dat vreselijke gebrek aan volatiliteit, waardoor er weken voorbij gingen waarin echt niets gebeurde. Dit waren de grootste ritjes en de diepste dip dit jaar:



U begrijpt dat ik BeursVandaag een beetje anders doe dan normaal. Ik geloof het verder wel, het weinige nieuws weet u wel te vinden en op de agenda staat om 14:00 uur alleen de eerste schatting van de Duitse inflatie (consumentenprijzen) over december. Verwacht wordt +0,5% op maand- en +1,5% op jaarbasis.

De beurs is wel tot 17:30 uur open, omdat het nog geen oudjaar is. Ik rekende me al rijk met 14:00 uur, maar we moeten het a-volatiele 2017 blijkbaar tot de laatste snik en nul voor de komma uitzitten. Het was mij weer een eer en genoegen dit jaar voorbeurs uw gastheer te zijn en ik wens u veel succes in 2018.

Ik heb helemaal geen zin om koersvoorspellingen te doen voor volgend jaar. Tel gewoon het 7% langjarige gemiddelde bij de AEX op? Nu de economie eindelijk weer draait, er weer optimisme ontstaat en er misschien wel euforie komt - kijk naar de bitcoin gekte - kan het wel eens gedaan zijn met de bullmarket anno 2009.

Mijn grootste verrassingen voor volgend jaar zijn terugkeer van inflatie, olieprijsexplosie, politieke impasse in Duitsland én een ECB-renteverhoging in december. AEX-aandeel van het jaar wordt Boskalis Westminster en er komt een bod op Ahold Delhaize en Philips. Met bonuskaart zijn ze zelfs samen af te halen.

Oh ja, ik maak vandaag wat lijstjes en misschien heb ik aan de hand daar van nog tipjes en ideetjes voor de liefhebbers. Als u verzoekjes hebt voor grafieken of data dan hoor ik dat, dan laat ik Reuters en Datastream draaien. Dank voor al uw bezoek en reacties, tot volgend jaar en nog een keer het koersenblokje: dollar en olie!