TA: Vierjarige Businesscycle positief voor aandelen

Hoewel we een uitstekend beursjaar achter de rug hebben, is er geen vuurwerk op de laatste beursdag van 2017. De eindejaarsrally lijkt als een nachtkaars uit te gaan. De AEX lukt al een paar weken niet om richting te vinden.

Maar de vooruitzichten voor 2018 zijn positief, zeker op basis van de Vierjarige Businesscycle. Op lange termijn liggen alle beurzen technisch nog op koers, afgezien van de huidige plaats rust. Zijn er dan geen wolken in de lucht?



Zeker wel. Ten eerste is er heel erg veel positieve consensus, ook doemdenkers en de beren van vorig jaar hebben hun mening aangepast en zijn ingestapt. Contrair gezien wijst dit vaak op een tussentijdse tegenreactie, dus winstnemingen. Indien er nieuwe signalen zijn van verkoopdruk, via Twitter zal ik direct aan u doorgeven via @RoyceTostrams.



Verder houden we de mogelijke lagere top van 19 december rond 555,12 (in de rode cirkel) goed in de gaten. Deze lijkt enige verkoopdruk te suggereren. Wellicht is dat wat er de afgelopen weken aan de hand is. De lange termijn conditie van de AEX komt onder deze grafiek aan bod, in deel IV van de Vierjarige Businesscycle.





Laatste deel (IV) van de Vierjarige Businesscycle

Deel IV van de Vierjarige Businesscycle gaat over de categorie aandelen, die ook in 2018 een hoge weging krijgt. Deel III ging over grondstoffen, met name energie. In deel I en II heb ik aangegeven dat aandelen en vastgoed wind in de rug hebben, terwijl obligaties sterk achterblijven.

Aan de hand van de Vierjarige Businesscycle stel ik vast dat de economie op volle toeren draait. Zakelijke waarden, zoals aandelen en vastgoed mogen dan ook een hoeksteen in uw lange termijn beleggingsbeleid vormen. Lees ook de visuele uitleg van de Businesscycle onderaan deze blog.

Pas op de plaats

De Nederlandse beurs maakt sinds eind oktober pas op de plaats, grofweg tussen 531 en 557. Technisch is het stijgende trendkanaal van de afgelopen twee jaar intact. In de dip van eind 2017 wist de AEX een hogere bodem te vormen, die de stijgende trend heeft gevalideerd.

Zolang de koers boven de voorgaande toppen weet te blijven (rond 531,05), is het positieve technische beeld intact. Er ligt steun op 531,05 (gevormd op 2 juni). Bij een daling hieronder zou ook de trend breken. Weerstand ligt rond 563,98 (gevormd op 13 juli 2007).

Geslaagde pullback

Op de lange termijn grafiek heeft de AEX nu een hogere bodem gevormd. Omdat deze bodem boven de recente koerstoppen ligt, beoordelen we de recente terugval als een geslaagde pullback. De vooruitzichten blijven dus positief. Bovendien heeft de Nederlandse beurs met de recente terugval het lange termijn stijgende trendkanaal met succes getest.



De stijgende koersbodems, die sinds begin 2016 zijn gevormd, geven aan dat beleggers op steeds hogere niveaus durven in te stappen en blijven bijkopen. Na de februaribodem van begin 2016 rond 380, is er een hogere bodem gevormd rond 409,23, daarna een rond 436,28, een op 476,71, die van juni rond 506 en ten slotte de laatste rond 534.





AEX Total Return index

De AEX Total Return index (waarbij dividenden worden herbelegd) weet ondanks de huidige consolidatie de stijgende trend intact te laten. De hogere koersbodems signaleren een positieve ondertoon. Zolang steun 1.705 (gevormd op 15 mei) intact blijft, mag opwaarts worden gekeken.



Afgezien van de recente consolidatie, zet AEX Total Return index de krachtige uptrend voort. De kansen liggen duidelijk in opwaartse richting nu het patroon van hogere toppen en bodems zich blijft voortzetten. De stijgende trend heeft in eerste instantie ruimte richting weerstand 2.100,00 (berekend koersdoel).

Enkel bij een eventuele terugval onder steun 1.705,00 (gevormd op 15 mei) treedt technische verzwakking op. Na een doorbraak onder steun 1.705 wordt 1.616,20 het volgende neerwaartse koersdoel. Klik hier voor de lange termijn grafiek van de AEX Total Return index.





DAX

Ook de DAX heeft een adempauze ondergaan. In de recente correctie wist de DAX index wel een hogere bodem te vormen, binnen de stijgende trend. Nu de koers boven de voorgaande top weet te blijven, wordt het technische beeld bevestigd.

Er ligt steun op 12.837,30 (gevormd op 15 mei). Weerstand ligt rond 16.500,00 (berekend koersdoel). Na een doorbraak onder steun 12.837,30 wordt 11.868,84 het volgende neerwaartse koersdoel.





Dow Jones

Wall Street (Dow Jones index) noteert binnen een krachtige uptrend die aan de bovenkant ruimte heeft richting weerstand 27.500,00 (berekend koersdoel). Zolang het patroon van hogere toppen en bodems kan worden voortgezet, mag opwaarts worden gekeken.

Onder steun 23.242,75 (gevormd op 15 november) zou het technisch plaatje wat verzwakken. Klik hier voor de lange termijn grafiek van de Dow Jones index.





Nasdaq

De Nasdaq 100 index, de kleinere Amerikaanse technologiebeurs, heeft de oude stijgende trend hervat nu een voorgaande koerspiek opwaarts is doorbroken. Hiermee is een verbetering is opgetreden.

De Nasdaq 100 vormt weer hogere toppen en bodems. Deze stijgende trend heeft aan de bovenkant ruimte richting weerstand 7.150,00 (berekend koersdoel).

Om het positieve plaatje intact te laten, is het wel van belang dat steun 6.227,99 (gevormd op 15 november) intact blijft. Klik hier voor de lange termijn grafiek van de Nasdaq 100 index.



Conclusie

Technisch bezien blijven de aandelenbeurzen prima op stoom. Op alle beurzen zijn de uptrends intact. Stijgende koersbodems en succesvolle pullbacks bevestigen het positieve sentiment. Overigens lijken tussentijdse winstnemingen de recente adempauze voort te zetten.





Uitleg Vierjarige Businesscycle (grafische weergave)

Onderstaande grafiek laat een geïdealiseerd voorbeeld zien van de businesscycle. De sinuscurve (rode lijn) geeft het pad van economische groei en/of krimp weer. De gestippelde horizontale lijn onderscheidt periodes van groei en van krimp.

Over een langdurige periode van meer dan 100 jaar kunnen we constateren dat de geschiedenis zich steeds herhaalt; we zien namelijk dat de economie tijdens een complete cyclus chronologisch altijd dezelfde volgorde in gebeurtenissen laat zien. Het komt erop neer dat tijdens een periode van economische krimp staatleningen de beste rendementen laat zien.

Tijdens economische groei daarentegen, zijn staatsleningen juist ongeschikt om in te beleggen. Het tegenoverstelde geldt voor de beleggingscategorie aandelen.

Zo heeft binnen een vierjarige businesscycle elke beleggingscategorie zijn eigen period of fame. Het verleggen van de aandacht van de ene beleggingscategorie naar de andere, op basis van de golfbeweging van deze cycle, is dan ook van groot belang voor het uiteindelijk beleggingsresultaat.

De businesscycle maakt het mogelijk om draaipunten te identificeren voor verschillende financiële en economische indicatoren, die op hun beurt maatgeven zijn voor de vraag waarin te beleggen, in obligaties, aandelen, vastgoed, grondstoffen of cash. Zoals al eerder door mij is aangegeven behoort een langetermijnbelegger overwegend in aandelen en vastgoed te beleggen. Lees verder onder de grafiek.