Dit wordt 2018

Met weer een vers jaar voor ons is aan de columnisten van IEX gevraagd een vooruitblik te maken voor 2018. Dit zijn mijn verwachtingen voor de AEX, olie en meer.

AEX stijgt door

De stand van de AEX eind volgend jaar: 561. De meeste winst hebben we wel in de achterzak, maar de economie loopt als een tierelier waardoor de bedrijfswinsten verder omhoog kunnen. Afbouw van stimuleringsmaatregelen gaat er wel voor zorgen dat het échte geld het ECB- en FED-geld moet vervangen.

Goud vind ik niet zo interessant als beleggingsklasse maar de dalende dollar kan de goudprijs natuurlijk wel ondersteunen. Mijn verwachting voor de goudprijs eind 2018 is $1250. Goudkevers denken dat wanneer de bitcoin straks crasht men weer richting goud gaat, maar ik denk dat dat een misvatting is. Goudkevers en bitcoiners zijn twee heel verschillende types.

Dan nog olie. De olieprijs wordt kunstmatig hoog wordt gehouden door OPEC. Dat zal nog wel even standhouden, want niemand heeft belang bij een lage olieprijs, zeker Saoedi-Arabië niet, dat een deel van haar oliebedrijf naar de beurs wil brengen.

Dan moet je geen olieprijs van $40 hebben. Ik verwacht dat de prijs van olie op 31 december 2018 eerder in de buurt van de $70-80 uitkomt. Het kunstmatig hooghouden werkt en er is geen reden voor het enige officiële kartel ter wereld daar voorlopig wat aan te veranderen. De grote oliejongens zijn nog niet bezig met nieuwe investeringen, wellicht willen ze eerst zien of de hogere oliekoersen blijvend zijn.

Realiteitszin keert terug bij bitcoin

Geen flauw idee natuurlijk bij bitcoin tot hoever de gekte nog door kan gaan. Ik verwacht wel dat de realiteitszin enigszins terugkeert volgend jaar. Niettemin, ik spreek veel oud-beurshandelaren die er ook in zitten.

Dat doen dat niet voor het idee erachter, of voor de blockchain technologie, maar puur voor de handel want in een jaar waarin de volatiliteit op de beurs naar historische dieptepunten is gekeerd, heeft de bitcoin, en al die kleine altcoins, ons veel handelsplezier gebracht.

Rentes en valuta

Rente Europa: 0%

Rente VS: 2,75%

Euro/dollar: 1,25

Ik verwacht weinig grote bewegingen bij de rentes het komend jaar. De Amerikaanse Federal Reserve heeft drie rentestapjes beloofd en daar zal het zich ook wel aanhouden. Later in het jaar kan het in Europa spannend worden, als in september het opkoopprogramma van de ECB afloopt.

Niettemin mogen we erop vertrouwen dat de centrale bankiers bijtijds hun beleidsbeslissingen voorkauwen, zodat de financiële markten optimaal geprepareerd zijn. De eurodollar zie ik wel verder oplopen, richting 1,25-1,30.

Ik ben al sinds 1,05 vast op de euro. De Amerikanen nemen een grote gok met het nieuwe belastingplan. Idee erachter is dat er veel meer belasting binnenkomt door de groei van de economie maar ik moet het nog zien allemaal. Ondertussen lopen de schulden behoorlijk op.

Drie topaandelen

Dit zijn mijn drie topaandelen voor 2018. Aan floppers doe ik niet.

Aegon

Aegon heeft het afgelopen jaar niet de waardering gekregen voor het verbeterde risicoprofiel. Ze verdienen best een hoop geld en de solvabiliteit ligt door enkele maatregelen een stuk hoger. NN Group en ASR hebben het afgelopen jaar een mooi ritje gemaakt, dat moet er dit jaar voor Aegon ook in zitten.

Eurocommercial Properties

Prachtig vastgoedaandeel, dat ook niet de waardering krijgt die het verdient. Ook vastgoed was het afgelopen jaar de gebeten hond, het bleef fors achter bij de AEX. Dat kwam waarschijnlijk door angst voor aankomende renteverhogingen enerzijds, en een slecht sentiment rond retail en dus retailvastgoed anderzijds. Het is beter goed te kijken naar de fundamentals in plaats van mee te huilen met de wolven in het bos. Eurocomm. Prop. heeft een bezettingsgraad van 99,5% en staat qua beurskoers ruim onder de intrinsieke waarde.

Galapagos

Dit wordt wel het jaar voor Galapagos. Vanaf 1 januari loopt de standstill- en lockup-agreement af met Gilead. Ik verwacht niet dat ze meteen met een bod zullen komen om de andere 86% van de aandelen ook te kopen, maar gaandeweg het parcours kan het toch wel interessant worden voor Gilead. Als er meer duidelijkheid komt over de vermarkting van filgotinib, hun product tegen reuma en de ziekte van Crohn, kan het nog weleens spannend worden.

Met de kanttekening dat het wel een biotechbedrijf betreft, en dus vrij risicovol is.

Ik wens alle lezers van IEX een gezond en gelukkig 2018 toe.