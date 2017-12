Fondsenrondje: Standstill Beurs vandaag

Een licht afkalvende AEX, in lijn met de overige beurzen in Europa. De euro zorgt voor wat lagere koersen: eurodollar loopt verder op richting 1,194 op dit moment. Dollargenomineerde assets profiteren: goud en zilver wederom half procentje beter. Qua aandelen is er weinig beweging. Aegon staat aan kop, het stoot een nieuw deel van een Amerikaanse herverzekeringsportefeuille van levensactiviteiten af. Kost wel een boekverliesje van €105 miljoen: Aegon verscherpt focus in de VS https://t.co/iBz0REoCgI via @IEXnl — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 28 december 2017

Verder valt er nog weinig te beleven op het Damrak. Altice staat onderaan, met een verliesje van 1,5%. Ruim binnen de dagelijkse marges, zullen we maar zeggen. Bij het kleinere spul valt de stijging bij Hunter Douglas op, +2% naar €70 en ook Binck doet het goed, met een stijging van 1% naar €4,48. Binck heeft daarmee wel een aardig ritje gemaakt de afgelopen maand, half november stond het nog tegen de €4 aangeplakt. Het is ook niet zo erg gesteld met de (optie)handel als iedereen op basis van de volatiliteit van de markten denkt. De indices an sich bewegen weinig, maar bij de individuele fondsen was best wat te beleven afgelopen jaar. Kijken we nog even een verdieping lager: ook daar weinig forse koersuitslagen. Kaartenmaker AND levert wat in na de koopinteresse vorige week en Ajax krijgt de handen niet op elkaar voor de nieuwe coach. Erik ten Hag van FC Utrecht gaat voor 2,5 jaar tekenen. 'Trainer Ten Hag tekent donderdag voor tweeënhalf jaar bij Ajax' https://t.co/dpIMZPChaT — NL Nieuws (@NieuwsNu123) 28 december 2017 Kijkt u verder rustig op de IEX ONE monitor naar uw favoriete aandelen. Om 18.00 uur melden we ons weer met de slotcall.

Sinds 1 juni 2016 is Nico Inberg verbonden aan IEX. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Inberg kan posities innemen op de financiële markten. Inberg is te volgen op Twitter: @inbergfc. Reacties, of vragen?Mail naar nico.inberg@iexgroup.nl.