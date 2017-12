Even zo maar dan. Dit is wel heel erg cool. Jaja, dit gaat nergens over, maar waar moet ik anders mee beginnen?

Jamie Lewis en de T20 op dit moment.. #rtl7darts pic.twitter.com/hCvoKZQncN — RTL7Darts (@rtl7darts) 27 december 2017

Nog twee dagen de markt uitzitten dit jaar, anders is het niet te noemen. Er is geen nieuws, van de agenda mag u een vliegtuigje vouwen en de koersen zitten ook al met hun hoofd bij de oliebollen. Nou, dat doen ze het hele jaar al, maar dat heeft bijvoorbeeld de AEX geen windeieren gelegd met +13,5%.

Op de valreep komt Aegon nog met nieuws, ze verkoopt activiteiten ter waarde van $70 miljoen aan Scor:



U ziet het, 2017 gaat als een nachtkaars uit. Wel staat EUR/USD alweer op 1,193, ofwel de dollar daalt en ziet bitcoin weer alle hoeken van de boksring. Er zijn wat gammele Koreaanse brokers gesloten. Ofzo.

Het nieuws, één puntje maar. Die pakjeshut is toch wel een mooi PostNL-onderdeel. Als de staat nou es het postgedeelte terug koopt van de aandeelhouders, dan blijft u met iets moois achter? Nog net op tijd voor dit stukje komt ook ABN Amro nog met nieuws:

ABN Amro kijkt of verschillende onderdelen van de zakenbank nog levensvatbaar zijn onder de bankenregels van Basel IV. Het gaat onder meer om beursbedrijf ABN AMRO Clearing en kredietverlening aan de scheepvaart en de energiesector.

PostNL heeft in de sinterklaasperiode en in de dagen voor kerst in totaal 32,9 miljoen pakketten afgeleverd in Nederland en België. Daarmee hebben de pakketbezorgers van het bedrijf weer nieuwe records in de boeken gezet.



Analistenadvies is er al weer niet. De agenda kent nog een paar aardige Amerikaanse puntjes, maar die gaan de jaarwinsten natuurlijk niet meer drastisch beïnvloeden:

00:50 Japan industriële productie nov +0,6% (+0,5%)

10:00 EU ECB maandrapport nov

14:30 VS jobless claims (245K_

14:30 VS handelsbalans nov (-$67,5)

15:45 VS Chicago PMI dec

17:00 VS olievoorraden

Statistisch hebben aandelen in 2018 heel weinig upside:

De Shiller p/e staat nu boven de 30.... pic.twitter.com/00MRnUkfuQ — Corne van Zeijl (@beursanalist) 27 december 2017

Some nog wel, hoeveel (brakke) brokers zijn er wel niet?

Bitcoin resumes its slide as South Korea considers shutting down some cryptocurrency exchanges https://t.co/prwSCLkQAn pic.twitter.com/PThrUQM7Bl — Bloomberg (@business) 28 december 2017

Net als tijdens de dotcomgekte twintig jaar geleden:

UBI Blockchain Internet has 18 employees, no revenue and a phone that's been disconnected. It's one of the most valuable companies in the bitcoin universe https://t.co/IzsqG0Gpk7 pic.twitter.com/USlPwpkuFf — Bloomberg (@business) 28 december 2017

Da's een leuk bedrag en dat is nog zonder AkzoNobel, hé? :-)

Global M&A exceeds $3tn for fourth straight year https://t.co/tLjRk7uDfO — Financial Times (@FT) 28 december 2017

De korte rente stijgt snel, de lange veel minder:

Just a year-end phenomenon or econ trouble in the making? US 2-10s yield curve flattened to about 0.1bp away from a decade-low. pic.twitter.com/oxyFfmcVPR — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 28 december 2017

Hier ook al. Nu ikke nog, hoort u de AEX zeggen. Dat is nog even een ritje tot 703,18. De AEX herbeleggingsindex hoeft nog maar 1,5%:

Asian stocks are poised to hit a record high https://t.co/6PpmJCa12G pic.twitter.com/5POyEdR3sk — Bloomberg (@business) 28 december 2017

Vanmiddag olievoorraden:

Oil prices near 2015 highs on tight market https://t.co/VDkv4HqxMd pic.twitter.com/Ff4FsxiB5e — Reuters Top News (@Reuters) 28 december 2017

Met de creditcard:

U.S. holiday sales set to break records in surprise boon to retail https://t.co/Khbdw5G2T6 — Reuters Top News (@Reuters) 27 december 2017

Zoals Shell en RBS gisteren:

European banks warn of multibillion-dollar hit from Trump tax reform which will reduce their ability to deduct past losses against future tax bills. Markets not overly concerned, at least not so far. https://t.co/tQpJreGYxh pic.twitter.com/MCu8LVPdQO — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 27 december 2017

Dr. Copper:

Copper rises for the 15th day in a row, the longest up streak in history (data going back to 1971). $HG_F pic.twitter.com/xq239c4TX1 — Charlie Bilello (@charliebilello) 27 december 2017

Nog zo eentje:

Palladium at its highest level since February 2001, up 53% this year. $PALL pic.twitter.com/WPjpi4kHAF — Charlie Bilello (@charliebilello) 27 december 2017

Vraag uw kinderen er naar?

China's Tencent has built an almost impregnable position in the fickle video games industry––Heard on the Streethttps://t.co/jvIf1BLTfd — The Wall Street Journal (@WSJ) 28 december 2017

Deze kop ben ik nog niet eerder tegen gekomen:

Mooi rapportje:

The global short vol trade has more than $2tn in various strategies, acc to hedge fund guy Christopher Cole https://t.co/30Szrsszar pic.twitter.com/8U61EjHrz6 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 28 december 2017

Lijstjes!

From bitcoin to Belize. Here are the best and worst assets of 2017 https://t.co/jCyIYoberE pic.twitter.com/rggJ590nR4 — Bloomberg (@business) 28 december 2017

Nog meer lijstjes:

Analysis: A year in charts: From bitcoin to Trump and chess playing robots https://t.co/Pgv8yEQXKU — Financial Times (@FT) 28 december 2017

