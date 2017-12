Het is nu zeker weten aan modderen. Er komen wat orders voorbij en dat is het dan. Een heel system van triljoenen euro's dollars en Yennen komt zo een paar dagen bijna tot stilstand. Volgend jaar moeten 10 a 12 miljoen Amerikanen hun zorgverzekering vaarwel zeggen, alleen om de beursstieren gelukkig te houden! Beren. Dit jaar zijn zo wat weggevaagd. Maar ja. De beer komt altijd. Volgend jaar dan maar?! Het wordt tijd, want eind Augustus loopt de deadline af. Dan wordt de Longest Bull Run Ever bepaalt. 8 maanden voor een daling van min 20%. Een redelijke uitdaging voor de beren. Ik zie de valuta de laatste dagen eigenlijk minimaal bewegen. Tja. De euro is wat sterker geworden. Maar ja. Dat komt vaker voor. De Yen die deed een beweginkie vanochtend. Je zag het meteen aan de Nikkei. Goud doet het lekker.