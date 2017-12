TA: Euro dwarsboomt AEX

De AEX laat op korte termijn het kopje hangen, mede door de opleving van de euro/dollar. De euro/dollar veert krachtig op vanaf de steun 117,14.

In het kielzog daarvan doet de Nederlandse beurs een stapje terug en trekt zich terug van de weerstand 557,43, het topje van 10 november. Verder bespreek ik deel III van de Vierjarige Businesscycle, deze keer gaat het over grondstoffen en met name energie.

AEX

De AEX-index zet het herstel binnen de neutrale bandbreedte niet door. De beurs maakt pas op de plaats. We zien steun rond 531 (gevormd op 2 juni). Het pullbackscenario blijft geldig, maar neemt wel in kracht af.



Euro/dollar

De euro/dollar-koers maakt forse uitslagen boven steun 117,14 (bodem van 21 november). De euro/dollar-koers heeft de correctieve beweging naar boven gebroken, hetgeen een eerste technische verbetering weergeeft. Voor een nieuwe verbetering is een doorbraak boven weerstand 120,92 (top van 8 september) noodzakelijk.







Vierjarige Businesscycle (deel III)

Deel III van de Vierjarige Businesscycle gaat over grondstoffen, met name energie. In deel I en II heb ik aangegeven dat aandelen en vastgoed wind in de rug hebben, terwijl obligaties sterk achterblijven.

Aan de hand van de Vierjarige Businesscycle stel ik vast dat de economie op volle toeren draait. Zakelijke waarden, zoals aandelen en vastgoed mogen dan ook een hoeksteen in uw lange termijn beleggingsbeleid vormen. Lees ook de visuele uitleg van de Businesscycle onderaan deze blog.

Grondstoffen

De groep grondstoffen is de enige beleggingscategorie die (nog) niet profiteert van de zwoele economische wind. De Dow Jones-UBS Commodity Index, de wereldwijde grondstoffenindex, beweegt al twee jaar horizontaal. De UBS Commodity Index hieronder laat wel hogere bodems zien, wat een verbetering aangeeft.

Ik wacht tot weerstand 25,55 (gevormd op 9 oktober 2015) wordt gebroken. In dat geval wordt de neutrale bandbreedte opwaarts verlaten en mogen hogere koersen tegemoet worden gezien. Steun ligt rond 22,43 (gevormd op 9 mei 2016).



Sector energie

Energie heeft in de tweede helft van dit jaar wel een inhaalslag gemaakt. Na een vlak verloop dit voorjaar is de olieprijs flink opgelopen. Een hard koopsignaal trad op nadat de top van januari rond 58,37 werd gebroken.

De olieprijs heeft slechts een beperkte invloed op het koersverloop van energiebedrijven. Dat zien we terug in een zijwaarts veerloop in de olie- en gassector. Ook hier geldt dus dat aandelenselectie bepalend is voor uw portefeuillerendement.

Ruwe olie

In de recente terugval heeft de prijs van ruwe olie een hogere bodem achtergelaten, binnen de stijgende trend. Het positieve technische beeld wordt bevestigd omdat de koers boven de voorgaande top weet te blijven.

Er ligt steun op 58,37 (gevormd op 6 januari). Weerstand ligt rond 69,63 (top van 8 mei 2015). Om het positieve plaatje intact te laten, is het wel van belang dat steun 61,08 (gevormd op 17 november) intact blijft.







Tracker Oil & Gas

De iShares Sector Oil & Gas tracker (ISIN code: DE000A0H08M3) beweegt binnen een zijwaarts gericht koerspatroon. Nu binnen deze neutrale bandbreedte de serie met lagere toppen wordt afgebroken, komt deze ETF er iets beter bij te liggen.

Voor een nieuwe technische verbetering is een doorbraak boven weerstand 34,72 (top van 1 mei 2015) noodzakelijk. Bij een daling onder steun 27,59 (bodem van 11 november 2016) zal het technische beeld van ETF iShares Sector Oil & Gas weer verzwakken.









Er zijn diverse aandelen waar we op moeten letten volgend jaar.

Royal Dutch Shell

Royal Dutch Shell heeft in de recente daling een potentiële hogere bodem gevormd boven het niveau van voorgaande toppen. Zolang de koers boven deze voormalige toppen weet te blijven, blijft het technische plaatje redelijk positief. Er is ruimte richting 31,35 (gevormd op 13 juli 2007). De steun bevindt zich op 25,64 (gevormd op 15 mei).





SBM Offshore

SBM Offshore beweegt in horizontale richting tussen steun 13,37 (gevormd op 23 juni) en weerstand 16,17 (top van 25 oktober 2013). Wacht op nieuwe technische signalen. De uitbraak buiten de neutrale bandbreedte zal meer duidelijkheid verschaffen omtrent het verdere koersverloop.









Fugro

Fugro consolideert binnen de neerwaartse trend. Fugro vormt nog wel lagere toppen en bodems, echter thans zonder veel overtuiging. De recente adempauze geeft aan dat de verkoopdruk wat afneemt. Indien Fugro onder de laatste bodem zakt, wordt de neerwaartse trend hervat.

Steun zie ik rond 10,04 (bodem van 12 februari 2016). Weerstand ligt rond 14,27 (top van 21 juli). Pas bij een doorbraak boven de weerstand komt er ruimte voor nieuwe koersstijgingen.











Vierjarige Businesscycle grafisch weergegeven

Onderstaande grafiek laat een geïdealiseerd voorbeeld zien van de businesscycle. De sinuscurve (rode lijn) geeft het pad van economische groei en/of krimp weer. De gestippelde horizontale lijn onderscheidt periodes van groei en van krimp.

Over een langdurige periode van meer dan 100 jaar kunnen we constateren dat de geschiedenis zich steeds herhaalt; we zien namelijk dat de economie tijdens een complete cyclus chronologisch altijd dezelfde volgorde in gebeurtenissen laat zien. Het komt erop neer dat tijdens een periode van economische krimp staatleningen de beste rendementen laat zien.

Tijdens economische groei daarentegen, zijn staatsleningen juist ongeschikt om in te beleggen. Het tegenoverstelde geldt voor de beleggingscategorie aandelen. Zo heeft binnen een vierjarige businesscycle elke beleggingscategorie zijn eigen period of fame. Het verleggen van de aandacht van de ene beleggingscategorie naar de andere, op basis van de golfbeweging van deze cycle, is dan ook van groot belang voor het uiteindelijk beleggingsresultaat.

De businesscycle maakt het mogelijk om draaipunten te identificeren voor verschillende financiële en economische indicatoren, die op hun beurt maatgeven zijn voor de vraag waarin te beleggen, in obligaties, aandelen, vastgoed, grondstoffen of cash. Zoals al eerder door mij is aangegeven behoort een langetermijnbelegger overwegend in aandelen en vastgoed te beleggen. Lees verder onder de grafiek.







Vierjarige Businesscycle

De Vierjarige Businesscycle laat (geïdealiseerd) het chronologische pad zien van de vier financiële markten: obligaties, aandelen, vastgoed en grondstoffen. Grafisch is de cyclus in zes stukken (fases) onderverdeeld.



Kort samengevat kan bij het volgen van de vierjarige businesscycle de volgende beleggingsstrategie interessant zijn.



Fase I:

Aandelen, vastgoed en grondstoffen mijden

Posities in obligaties opbouwen

Fase II:

Posities in aandelen opbouwen, juiste sectoren kiezen

Posities in vastgoed opbouwen

Posities in obligaties uitbreiden

Grondstoffen mijden

Fase III:

Posities in aandelen en vastgoed uitbreiden

Posities in obligaties aanhouden, maar looptijden verkorten

Posities in grondstoffen opbouwen

Fase IV:

Posities in aandelen en vastgoed aanhouden

Posities in obligaties afbouwen

Posities in grondstoffen uitbreiden

Fase V:

Posities in aandelen en vastgoed afbouwen

Obligaties mijden

Posities in grondstoffen aanhouden

Fase VI:

Aandelen, vastgoed en obligaties mijden

Posities in grondstoffen afbouwen.



Let op: Bovenstaande keuzes zijn geïdealiseerd en vormen beslist geen dwingend beleggingsadvies. Ik adviseer nadrukkelijk om altijd contact op te nemen met uw beleggingsadviseur of vermogensbeheerder.