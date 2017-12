Fondsenrondje: Olie en belastingen

Het is rustig vandaag, veel mensen hebben vakantie, staan op de lange latten of zitten lekker thuis uit te buiken van het kerstdiner. Op het Damrak valt er weinig te beleven, maar we kijken toch even onder de motorkap bij de diverse indices.

Er was weinig nieuws dit lange weekend, meest opvallend was wel de stijging van de olieprijs richting $60 (WTI) en $67 (Brent). Als oorzaak hiervoor werd een explosie bij een Libische pijplijn gegeven en de bijstelling van de omzetprognoses van Saoedi-Arabië voor de komende 5 jaar.

All that new shale oil may not be enough as big discoveries drop https://t.co/8uF16Tjrei pic.twitter.com/5gvatprrkZ — Bloomberg Markets (@markets) 27 december 2017

Bloomberg is er maar druk mee. De teneur inzake olie gaat inmiddels veel meer naar een eventueel tekort omdat er geen investeringen worden gedaan, dan naar een overschot omdat er steeds meer schalie-olie wordt opgepompt.

Bitcoin

Vrijdagmiddag nog te verkrijgen tegen ruwweg $11.000, momenteel weer handelend rond de $16.000. Eigenlijk weinig gebeurd zo op het oog. Via deze meneer/mevrouw kunt u geld/bitcoin verdienen:

Eurodollar foutje

Dan was er dit weekend ook nog een klein dik vingertje in de eurodollar. Die dook even richting 1,15 maar staat inmiddels ook weer gewoon op bijna 1,19:

#Euro’s brief plunge seen caused by low volume, algorithm. Flash crashes are actually more common than thought in the world’s currency markets. https://t.co/saTEHZISkE pic.twitter.com/tLCux3Dmr7 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 26 december 2017

Damrak aandelen

Kijken we naar het aandelenuniversum in Amsterdam. Geen grote uitslagen, maar toch wel wat opmerkelijke zaken. De oliefondsen doen het goed. Shell maakte vandaag bekend dat de belastingplannen vanuit de VS een welkome $2 tot 2,5 miljard opleveren. Dat is weer een kwartje dividend voor iedereen.

De Koninklijke is op dit moment één van de weinige stijgers, net als onze andere olie-adept Fugro. SBM (vrijdag nabeurs met update over schikking in Brazilië) en Brunel, de andere olie-suspects, doen het rustig aan.

Vingers opsteken wie weet waar de letters #SBM ook al weer voor staan?https://t.co/Si6WIg2oaF pic.twitter.com/R5SWCsGiBi — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 27 december 2017

ASML (-1,5% op €145) doet het slecht in de AEX, gisteravond dook de Nasdaq in de VS in de min en dat zet vandaag de techfondsen wat onder druk. Ook ASMI (-1%) en Besi (-2%) krijgen dan gewoontegetrouw een tikje mee.

Kijken we verder omlaag naar de kleinere indices dan zien we een aantal kleinere aandelen opgepikt worden. BAM (+2%), Fagron (+3%) en Beter Bed (+2%) zijn gewild vandaag. Kijkt u verder rustig op de IEX ONE monitor naar uw favoriete aandelen. Om 18.00 uur melden we ons weer met de slotcall.