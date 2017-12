SBM: Goed en slecht nieuws

De geruchten dat een schikking met de Braziliaanse autoriteiten aanstaande is worden min of meer bevestigd door SBM. In een nieuwe update vermeldt de maritiem dienstverlener dat het Federale hof, TCU genaamd, de Braziliaanse autoriteiten en Petrobras toestemming heeft gegeven de overeenkomst te ondertekenen.

Het zit wat ingewikkeld in elkaar daar met al die verschillende rechtbanken, jurisdicties etc. maar ruwweg gezegd komt het erop neer dat de dienstdoende rechter toestemming heeft gegeven de schikking te bekrachtigen.

Hoeveel SBM precies moet ophoesten is nog onduidelijk: er werd reeds voor $280 miljoen gereserveerd maar bedragen die in de media genoemd werden lagen rond de $340 miljoen. Dat beetje extra kan er ook nog wel bij, het is vooral van belang dat de kwestie van tafel is straks.

Geen losse eindjes

Niet alleen de tenders van Petrobras worden dan weer beschikbaar, het ontdoet SBM ook van het stempel van een besmet bedrijf. Voorwaarde is wel dat de omkoopaffaire in Brazilië geheel wordt afgewikkeld, en er geen losse eindjes overblijven.

De tijd begint namelijk behoorlijk te dringen nu de olieprijs zich weer richting $60 begeeft. Van belang is dat SBM weer mee mag dingen naar opdrachten van Petrobras. Nu de olieprijs zich begint te herstellen komt de markt voor FPSO's ook weer tot leven.

SBM verwacht dat volgend jaar 6 a 7 nieuwe opdrachten voor FPSO's vergeven worden, waarvan 1 a 2 van Petrobras. Dit jaar werd er slechts 1 order vergeven, en die ging naar SBM Offshore. Dat was een opdracht van Exxon Mobil, althans, een dochteronderneming ervan, voor eerst de bouw van een FPSO voor de ontginning van olieveld Liza, 200 km uit de kust van Frans Guyana.

#SBM Offshore krijgt weer een FPSO-order. Dat wordt feest in Zuid-Amerika voor de bevolking van Guyana:https://t.co/WG9YPGe2mc#IEXnl pic.twitter.com/8o2pboTIiq — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 21 december 2016

Momenteel is men ook nog in afwachting van een eventuele opdracht van Premier Oil, dat al een FEED-opdracht aan SBM verstrekte in januari 2016. Een FEED-opdracht (Front End Engingeering and Design) is een soort voorstudie. Deze 18 maanden durende opdracht zou moeten uitmonden in vervolgopdrachten voor een FPSO (Sea Lion) in de zee ten noorden van de Falklands.

De letters SBM staan voor...

Vingers opsteken wie trouwens weet waar de letters SBM voor staan. Het bedrijf werd in 1969 opgericht in Zwitserland, voortvloeiend uit de Gusto werf in Schiedam. Om de markt voor Single Point Moorings (een soort boei, waaraan grote schepen kunnen aanmeren in diepwater) beter te kunnen ontwikkelen. De letters SBM staan voor Single Buoy Moorings Inc.



Klik op het plaatje voor een grote versie

Afbeelding: Tanker vastgelegd aan een SPM System (bron: Arabianoilandgas.com)

Later ontwikkelde SBM zich richting FPSO's (FLoating Production and Storage, Offloading), grote, omgebouwde schepen die bij een oliebron in diepwater worden gelegd om olie op te pompen en op te slaan. Daar heeft het er inmiddels 34 van afgeleverd, de opdracht van Exxon is de 35ste.

Ook interesse uit LNG-hoek

Momenteel kijkt SBM ook naar dit soort schepen voor LNG, Liquefied Natural Gas. Deze markt is ook volop in beroering. Voor Shell werkte het aan de Prelude, een schip dat ten noorden van Australië ligt. Daar wordt aardgas opgepompt, afgekoeld tot -162 graden Celsius en vervolgens met schepen afgevoerd. Dat scheelt een hoop vervoerscapaciteit.

Al bij de presentatie van de Q3-cijfers schermde CEO Chabas met interesse vanuit de LNG-hoek voor FPSO's: dusdanig dat SBM het zich kan permitteren kieskeurig te zijn bij het najagen van eventuele opdrachten. En SBM is inmiddels ook actief in het windsegment: het maakte samen met het Franse IDF een soort floater waarop een windmolen geplaatst kan worden.

Honderden miljoenen in rook op

Nog even terug naar de schikking: de opdrachten in het verleden werden helaas niet allemaal op koosjere wijze verkregen. Dat heeft SBM al behoorlijk wat geld gekost: in 2014 trof SBM een schikking ter waarde van $240 miljoen met de Nederlandse officier van justitie en recent werd $238 miljoen overgemaakt aan het Amerikaanse openbaar ministerie.

Als de Braziliaanse schikking er een dezer dagen doorkomt is dat een serieuze gamechanger voor SBM. Tegelijkertijd echter krijgt een Braziliaanse dochteronderneming van SBM nu een nieuwe claim aan haar broek, net als een aantal voormalige werknemers. En een Zwitserse tussenpersoon:

"The Federal Prosecutor’s Office (Ministério Público Federal – “MPF”) has filed a damage claim based on the Brazilian Improbity Act with the Federal Court in Rio de Janeiro against a Brazilian subsidiary of the Company, an intermediate holding company in Switzerland and a number of individuals, including former employees of the SBM Offshore Group."

De claim zou gaan over 'improper sales practices' voor 2012 die ook onder de huidige schikkingsovereenkomst zouden vallen. Logischerwijs wil SBM alles in één keer afhandelen en zou dit ook als drukmiddel door de Brazilianen ingezet kunnen worden om een zo hoog mogelijk bedrag er uit te slepen.

Stilzitten tijdens knippen

Anders gezegd: wie geknipt wordt, moet stilzitten. SBM loopt daarmee op eieren in Brazilië. Het is echter vastberaden om alle ellende in één keer van tafel te vegen en geen losse eindjes over te houden. Dat kan ervoor zorgen dat een échte oplossing nog wel even op zich laat wachten.

De afgelopen jaren heeft SBM zich van incident naar incident gesleept. Ondertussen bleven door de lage olieprijs nieuwe opdrachten uit. De bestaande vloot bracht gelukkig voldoende cash in het laatje om de leegstaande garage, waarin de nieuwe FPSO's zouden moeten worden gebouwd, te kunnen laten voortbestaan.

Nu de olieprijs aantrekt en oliebedrijven weer serieus kijken naar nieuwe ontwikkelingen in diepwater zou een clean sheet, een schone lei, SBM dan ook bijzonder goed uitkomen.

Disclaimer: Inberg heeft geen positie in SBM Offshore.

