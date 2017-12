Update 17:20 uur: Het gaat uiteindelijk om de winsten

Als er geen gekke dingen meer gebeuren op Wall Street, sluiten we hier maar mee af. De Winsten in 2017 én 2018.

Corporate earnings and revenue were strong in 2017, but that’s not the whole story https://t.co/Db46pwQ0lE — MarketWatch (@MarketWatch) 27 december 2017

Update 16:50 uur: Geen 007, maar 00F

Laat James Bond het maar niet zien.

Britain is having trouble recruiting new spies because Facebook and Google pay 'five times more' https://t.co/4vq9ofkcOQ pic.twitter.com/IoMxUwcmLQ — Business Insider (@businessinsider) 27 december 2017

Update 16:50 uur: Vergeten we bitcoin nog

-2,5% op $15.400 en verder geen verhaal. Gelukkig hebben we Peter nog :-)

Daar kunnen alle spreads van de heule wereld tussendoor #bitcoin https://t.co/RQZJMuHv2W — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 27 december 2017

Update 16:40 uur: Handelen is een vak

Dit is vast een Frans filmpje.

When you time a trade perfectly. pic.twitter.com/amD70jAJvf — Stephen Burns (@SJosephBurns) 27 december 2017

Wij denken hierbij namelijk onwiilekeurig aan die buy-the-superdip-op-hoog-volume-koper van 14 december :-)

Update 16:35 uur: Boring blockchain stcck

UBI Blockchain Internet dit keer. Hier begint de grap ook wel van af te raken. U weetl wel, van die levenloze aandelen die bitcoin of blockchain in hun naam zetten en... boem.

Read @CoryTV on the company that pivoted from treating incontinence to doing blockchain stuff and saw it's stock go up like 1000% https://t.co/iF2veXB7CF pic.twitter.com/OM53g3loTF — Joe Weisenthal (@TheStalwart) 27 december 2017

Update 16:25 uur: VS rente

De korte Amerikaanse rntes blijven maar gáán. Voor dit percentage moet u de de Nederlandse staat zo ongeveer 400 jaar uw geld uitlenen.

1-Yr Treasury yield at its highest level since September 2008: 1.75%. Market expecting next Fed hike in March 2018. pic.twitter.com/xEA6jrNl1J — Charlie Bilello (@charliebilello) 27 december 2017

Update 16:05 uur: Oh, die dollar II

Vink. Niet voor het eerst dit jaar trouwens. Top dit jaar is 1,2093.

Update 13:35 uur: Oh, die dollar

Reken u niet te snel rijk...

Bulk grootste ETF's wederom beter dan NL aandelen en zelfs beter dan gemiddelde internationale aandeel:



Grote ETF's ~+25%

Aandelen mondiaal +20%

NL +17%



Alweer felicitaties aan het ETF-kamp met oa @ChefTracker @PetervdSlikke @MarcelTak @HendrikMeesman https://t.co/2cGedyPNkh pic.twitter.com/BamrAIHt0X — Ronald Kok (@ronaldkoknl) 22 december 2017

... want u moet nog corrigeren voor valuta en EUR/USD staat +13% dit jaar. Anders gezegd, de dollar deed dit jaar -13%.

In dollars ja, in euro's mag je er grofweg 13% vanaf halen. Zo deed bijvoorbeeld AEX het beter dan S&P 500. Hier mooi te zien pic.twitter.com/AVnxPQ2ISa — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 27 december 2017

Update 13:15 uur: Volva

Geely bezit het gewone Volvo al en koopt nu een 8,3%-belang in de gelijknamige truckbouwer.

China's Geely takes $3.3 billion stake in Swedish truck maker Volvo https://t.co/AcpWip9I3h pic.twitter.com/ejvuu8fnMV — Reuters Top News (@Reuters) 27 december 2017

Update 13:05 uur: Commodities

Bijna alle metalen liggen lekker.

Pow. Copper jumps to the highest in three years https://t.co/5mdOCHZgBa pic.twitter.com/W7zggmrYoF — Thomas Biesheuvel (@tbiesheuvel) 27 december 2017

Update 12:45 uur: Trump Tax II

Na Shell is de volgende er al met een Trump tax sommetje, maar - u verwacht het niet - bij RBS rolt het balletje de andere kant op.

Barclays will take a $1.3 billion writedown because of US tax reform https://t.co/I4m8yr3C4N pic.twitter.com/doAPMdu2N2 — Business Insider (@businessinsider) 27 december 2017

Update 11:45 uur: Wat krijgen we nou?!

0,65%, waar beurt u dat nou nog :-) Bank moet natuurlijk wel een relatief hoge vergoeding bieden, want anders holt iedereen weg, maar humopr is het wel.

Spaarboekje Monte Paschi bracht meest op in 2017 https://t.co/FgVHjYhaAB — De Tijd (@tijd) 27 december 2017

Update 10:45 uur: Arend Jan Kamp bij BNR

Arend Jan meldt zich zo bij @BNR om zijn visie te geven over een aantal beursgerelateerde zaken. Hier kunt u meeluisteren/kijken, vanaf ca. 10:52 uur

Update 10:30 uur: SBM: schikking dichterbij

Nog even terugblikkend op de update van SBM vrijdag nabeurs. De schikking met de Braziliaanse justitie lijkt er nu toch echt aan te komen, maar er is ook weer een nieuwe claim opgedoken tegen een Braziliaanse dochteronderneming van SBM.

Vingers opsteken wie weet waar de letters #SBM ook al weer voor staan?https://t.co/Si6WIg2oaF pic.twitter.com/R5SWCsGiBi — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 27 december 2017

Update 10:00 uur: Gongg

We hadden natuurlijk graag CEO Paul Polman van Unilever met zo'n Unox-muts op gezien, maar de dames maken veel goed.

Maandag 1 januari 2018 vindt traditioneel de Unox #Nieuwjaarsduik plaats. Op 140 locaties in het hele land beginnen ruim 50.000 mensen het jaar met een frisse duik. @Unox, onderdeel van het aan Euronext genoteerde @UnileverNL opent hiervoor de handel op Beursplein 5. pic.twitter.com/jYbsAdZ4Bz — Euronext Amsterdam (@aexnl) 27 december 2017

Update 08:45 uur: OCI breidt belang in OCIP uit

Chemieconcern OCI breidt haar belang in OCI Partners, een limited partnership, uit tot 88%. Het koopt een belang van minderheidsaandeelhouders van 8,4% op voor een prijs van $8,40 per aandeel. OCIP sloot op $8,05 gisteren. OCIP bezit de fabriek van OCI in Beaumont, Texas, waar ammonia en methanol gefabriceerd wordt.

In de VS bestaat de mogelijkheid een deel van de onderneming, dat op zichzelf een mooie cashflow draait, weg te zetten via een Master Limited Partnership, een MLP. De inkomsten moeten dan wel voortkomen uit productie of verwerking van natuurlijke grondstoffen of mineralen.

OCIP is in 2013 deels naar de beurs gebracht (17,5 mln stukken) maar OCI heeft het grootste gedeelte alweer in eigen bezit.

Update 08:35 uur: Kinepolis breidt uit in NL

De Belgische bioscoopuitbater Kinepolis koopt opnieuw twee bioscopen in Nederland, één in Hoofddorp en één in Schagen, plus een nieuwbouwproject in Haarlem.

Kinepolis breidt imperium verder uit in Nederland https://t.co/M8MGaRYJ98 #vrtnws — VRT NWS (@vrtnws) 27 december 2017

Update 08:30 uur: Shell profiteert van Trump

#Shell heeft $2-$2,5mld KW4 2017 meevaller door nieuwe Trumptax #AEX pic.twitter.com/FyCYSJevMz — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 27 december 2017

Update 08:30 uur: Shortsell

De AFM heeft gisteren geen shortposities gepubliceerd. Verder is er één internationale melding. https://t.co/Hr0k1Mmm3m — shortsell.nl (@shortsell_nl) 27 december 2017

Update 08:10 uur: Adviezen

Nog geen adviezen vandaag