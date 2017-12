De West-Texas Light Intermediate future tikte gisteren exact $60 aan. Stijgende olieprijs, door aantrekkende vraag, waarom niet, zou wel eens een verrassing voor 2018 kunnen zijn. Zou ook meteen de inflatie optrekken en laat verder uw fantasie maar de vrije rol. Hogere rentes, mindere aandelen? verzin het maar.

En dan nog iets. Misschien gaan de olie-majors wel weer investeren en dat trekt dan de hele gerelateerde industrie weer omhoog. U kent de namen. Enfin, de prijs kan ook gewoon weer dalen. Daarom voorspel ik maar nooit.

All that new shale oil may not be enough as big discoveries drop https://t.co/vhDRte799d pic.twitter.com/K5tJFaEJqk — Bloomberg (@business) 27 december 2017

Vertel, waar hebt u het zoal over gehad tijdens de feestdagen met uw familie, vrienden en kennissen? Zulke wilde zijwaartse ritjes ziet u trouwens zelden:

Waren er met de kerstdagen nog vele vette vingers? Heel raar dit.

Euro recovers after tumbling against the dollar over Christmas https://t.co/AbrUiFL7o5 pic.twitter.com/IZ7XHutr8r — Bloomberg Markets (@markets) 26 december 2017

Want is het eigenlijk wel gebeurd? Mijn Reuters data weet ook van niks. Ik snap het niet, als een meelezende FX-specialist uitleg heeft, graag:

Just checked Thomson Reuters, no Euro flash crash to recognize! pic.twitter.com/f3GHwD8uHZ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 26 december 2017

Compleet vergeten, Wall Street was gisteren wel open. Daarmee heb ik ook meteen alles over de handel daar gezegd. Helemaal niks. Nu ook niet. Het ziet er niet naar uit dat de AEX met een nieuwe jaartop 2017 uitgaat. De te nemen horde is 557,94 en meestal gebeurt er niet veel meer op zulke tussenbeursdagen.

De dollar daalt iets, de rentes stijgen wat, olie zakt een beetje en bitcoin gaat er weer lekker tegenaan.

Nieuws, advies en agenda

Is dit al het nieuws van het kerstweekeinde? ja, dit is al het nieuws van het kerstweekeinde:

Royal Dutch Shell heeft een nieuw langjarig contract getekend met Koeweit over de levering van vloeibaar gemaakt aardgas (LNG). De leveringsovereenkomst gaat in 2020 in en heeft een looptijd van vijftien jaar. Financiële details werden niet vermeld.

Home Depot overweegt volgens bronnen een bod op logistiek dienstverlener XPO Logistics. Home Depot wil met een overname onder meer voorkomen dat XPO in handen komt van internetreus Amazon, dat momenteel ferme stappen zet in het supermarktsegment.

De Taiwanese krant Economic News Daily meldde dat Apple-leverancier Foxconn geen nieuw personeel meer aanneemt. Ook zou Taiwan Semiconductor van Apple te horen hebben gekregen dat het minder chips hoeft te produceren voor de iPhone X.

In de aanloop naar Kerstmis is het dagrecord van het aantal pintransacties verbroken: vrijdag waren het er 18,2 miljoen. Zaterdag is bovendien het record van verwerkte transacties per seconde (tps) verbroken: tussen 14.30 en 15.00 uur waren het per seconde 567.

Kijk aan, CEO Ben van Beurden heeft op het kerstservet een sommetje gemaakt en...

#Shell heeft $2-$2,5mld KW4 2017 meevaller door nieuwe Trumptax #AEX pic.twitter.com/FyCYSJevMz — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 27 december 2017

Advies is er niet en de agenda barst ook niet echt uit haar voegen.

16:00 VS Conference Board consumentenvertrouwen dec 128,1

16:00 VS voorlopige huizenverkopen nov +0,6%

Wacht, ik doe er wel even een zinloos grafiekje bij. Anders is het hier ook zo kaal. Een all time high zit er waarschijnlijk niet in, maar kijk dat consumentenvertrouwen eens. Of de index. Of allebei.

En dan nog even dit

Bijna tien jaar ná, het werd ook wel eens tijd. Veurwaarts, op naar de volgende crisis.

The global economy is back to "normal" after 2017's upside surprises https://t.co/Dt4uOfJ4Ub pic.twitter.com/fdv4KLwu30 — Bloomberg (@business) 27 december 2017

Het volgende cijferseizoen begint alweer bijna:

Zo verlopen winstverwachtingen (hier AEX). Meestal naar beneden, afgelopen jaar eens een keer omhoog. pic.twitter.com/IqnQMqFyWS — Corne van Zeijl (@beursanalist) 24 december 2017

De vooruitzichten zijn goed, maar de koersen zijn dan ook al ruim opgelopen. Geen ruimte voor tegenvallers!

$SPX is projected to report earnings growth of 11.8% for 2018, which reflects highest earnings growth since 2011. https://t.co/tQHn8a4YI5 pic.twitter.com/gcsQvTpVp5 — FactSet (@FactSet) 26 december 2017

Kijk maar, de verwachte koerswinstverhoudingen blijven maar oplopen, ofwel de koersen gaan harder dan de winsten.

The forward 12-month P/E ratio for $SPX is 18.4, above the 10-year average of 14.2. https://t.co/15dSfTXuS5 pic.twitter.com/4V3glzBvWb — FactSet (@FactSet) 24 december 2017

Is ook zo, de ECB gooit vanaf volgende maand één been op tafel:

As #ECB moves toward halving QE from €60bn/mth to €30bn, Financial Conditions across Eurozone have settled back to slightly below their avg while US FCI - although off cycle highs - remain well above avg despite recent rate hike. Asia FCI at highest since Mar (Amherst Pierpont) pic.twitter.com/gjdKnrYCUt — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 26 december 2017

Ja hoor, dat zat er in:

Apple faces lawsuits after saying it slows down ageing iPhones https://t.co/aS7angtI6h pic.twitter.com/3bJyDq1rOy — Reuters Top News (@Reuters) 27 december 2017

Tegenvallende groei in China, zou ook zo maar een thema in 2018 kunnen zijn:

China Inc braces for testing 2018 as profit growth slows to seven-month low https://t.co/sUBzO6mFLI pic.twitter.com/WVnQnK5dxU — Reuters Top News (@Reuters) 27 december 2017

Of dit!

China unveiled its first 'green development' indexhttps://t.co/anGyQswio2 — The Wall Street Journal (@WSJ) 27 december 2017

Emerging markets, dat is vrijwel ieder jaar het thema voor volgend jaar:

Emerging markets' dream run could see a reality check in 2018 https://t.co/NUPsPtFRXY pic.twitter.com/Fa8VWbm3ky — Bloomberg (@business) 27 december 2017

