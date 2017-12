TA: Wordt 2018 een vastgoedjaar?

Dit is deel II van de Vierjarige Businesscycle, deze keer gaat over rente en vastgoed. In het eerste deel vorige week is aangegeven dat ook 2018 een prima beleggingsjaar kan worden. Aan de hand van de Vierjarige Businesscycle leidt ik dat af, lees ook de visuele uitleg van de Businesscycle onderaan deze Blog.

De Vierjarige Businesscycle indiceert dat de rente in Europa nu aan het begin staat van een nieuwe opwaartse beweging. Dit geeft aan dat beleggers liever niet te veel obligaties moeten aanhouden.



Puur technisch bezien heeft de draai omhoog in de kapitaalmarktrente al een tijdje geleden plaatsgevonden. Eind vorig jaar brak de rente uit de meerjarige downtrend, dit jaar zijn meerdere hogere rentebodems gevormd. Technische signalen wijzen erop dat de rente verder kan stijgen. Vooralsnog lijken ook de centrale banken die kant uit te willen, dus dat past wel redelijk in elkaar.



Grote vraag is nu hoe lang de rentes weer gaan stijgen en of vastgoed daarvan kan profiteren. De technische plaatjes bij Vastned en Nieuwe Steen zijn al gedraaid, deze twee mogen in uw portefeuille. Unibail-Rodamco, Wereldhave en Eurocommercial Properties zijn technisch nog onvoldoende uitgehard. Die liggen niet slecht, maar zijn nog bezig uit te bodemen.





Nederlandse kapitaalmarktrente

De 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente breekt het patroontje van lagere toppen. De 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente begint te bodemen en lijkt op weg naar weerstand 0,75 procent (gevormd op 10 maart).

Om verder omhoog te kunnen is een doorbraak boven die horde noodzakelijk, daarna kan de rente naar 1,17 procent, waar de top van 2015 ligt. Er ligt steun rond 0,38 procent. De historisch lage rente is koren op de molen van vastgoedbeleggers.





VastNed Retail

Kopers weten VastNed Retail te vinden, getuige de serie hogere toppen en bodems. Binnen deze opgaande trend ligt het eerste koersdoel rond 44,75 (gevormd op 30 oktober 2015).

Steun bevindt zich rond 36,80 (gevormd op 29 september). De 200-dagenlijn van VastNed Retail laat een stijgende trend zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer.





Nieuwe Steen

Nieuwe Steen pauzeert binnen de stijgende trend. De hogere koersbodems signaleren nog steeds vraag naar Nieuwe Steen. De huidige adempauze is vooralsnog slechts een tijdelijke onderbreking van de stijgende fase. De opwaartse fase van Nieuwe Steen is intact, maar de stijging verloopt zonder overtuiging.

Wij blijven overigens gematigd positief zolang steun 31,83 (gevormd op 1 september) intact is. Binnen de matige trend heeft Nieuwe Steen ruimte tot weerstand 40,45 (gevormd op 16 juni 2014). Ook de stijgende 200-dagenlijn bevestigt een positieve technische conditie.





Eurocommercial Properties

Het beeld van Eurocommercial Properties begint wat positiever te ogen. De hogere koersbodems die op de grafiek zichtbaar zijn, geven aan dat bij correcties op een hoger niveau wordt ingestapt.

Met een doorbraak en slotstand boven 37,57 (gevormd op 6 januari) wordt het zijwaarts gerichte koersverloop aan de bovenkant verlaten en kan Eurocommercial Properties verder omhoog. Steun hanteren we op 32,48 (bodem van 17 oktober 2014).





Wereldhave

Het horizontale koersverloop van Wereldhave biedt speculanten de mogelijkheid om te traden tussen 38,05 (gevormd op 23 november 2012) en weerstand 44,34 (gevormd op 13 januari). Voor behoudende beleggers is deze strategie minder interessant. Die kunnen beter op een nieuw uptrend wachten.





Unibail-Rodamco

Unibail-Rodamco stampt steun 203,10 (gevormd op 2 december 2016) steeds meer aan. Rond dit niveau durven speculanten steeds weer in te stappen. Per saldo ligt de trend vlak.

Voor een verbetering is een doorbraak boven weerstand 238,15 (top van 19 mei) noodzakelijk. Wacht op nadere technische signalen. Onder de steun zou het beeld verzwakken.











Uitleg Vierjarige Businesscycle

Voordat iemand gaat beleggen moet hij eerst beoordelen waar het rendement behaald kan worden: in staatsleningen, aandelen, vastgoed, grondstoffen, op een spaarrekening of in cash?

Pas als die vraag is beantwoord, dus welke beleggingscategorie geschikt is, kan de keuze gemaakt worden in welk individueel aandeel of beleggingsfonds belegd moet worden.

Schaarbeweging

In de afgelopen jaren heeft zich op de financiële markten een klassieke schaarbeweging voorgedaan. Risicoarme assets als staatsobligaties zakken steeds verder weg, terwijl risicovolle categorieën als aandelen en vastgoed juist goed blijven presteren. Dit proces doet zich in de regel vooral voor wanneer economieën zich in een sterke groeifase bevinden.

De technische indicatoren geven aan dat ook 2018 een goed beleggingsjaar gaat worden, waarbij vooral aandelen prima perspectieven blijven bieden.

Hoewel Wall Street technisch de beste papieren heeft, kan een Europese belegger — puur vanwege het valutarisico — beter dicht bij huis blijven. Dat gezegd hebbende blijft Wall Street de locomotief van het sentiment, aangezien de belangrijkste indices (Nasdaq, Dow en S&P) daar weer fraaie koersrecords hebben neergezet. En beleggers blijven positief over het rentebeleid van de monetaire autoriteiten.

In Europa zet het proces van bodemvorming op de aandelenmarkten zich voort: technisch bezien komen de beurzen steeds meer op stoom en Europese beleggers lijken het valutarisico te willen mijden door binnen het continent en dan vooral binnen de eurozone te beleggen.

Omdat de technische indicatoren al een aantal jaar aangeven dat de economie in een groeifase blijft, houd ik een voorkeur voor zakelijke waarden zoals aandelen en vastgoed. Deze week bespreek ik de volgende markten: staatsleningen, aandelen, vastgoed en grondstoffen.



Vierjarige Businesscycle grafisch qweergegeven

Onderstaande grafiek laat een geïdealiseerd voorbeeld zien van de businesscycle. De sinuscurve (rode lijn) geeft het pad van economische groei en/of krimp weer. De gestippelde horizontale lijn onderscheidt periodes van groei en van krimp.

Over een langdurige periode van meer dan 100 jaar kunnen we constateren dat de geschiedenis zich steeds herhaalt; we zien namelijk dat de economie tijdens een complete cyclus chronologisch altijd dezelfde volgorde in gebeurtenissen laat zien. Het komt erop neer dat tijdens een periode van economische krimp staatleningen de beste rendementen laat zien.

Tijdens economische groei daarentegen, zijn staatsleningen juist ongeschikt om in te beleggen. Het tegenoverstelde geldt voor de beleggingscategorie aandelen. Zo heeft binnen een vierjarige businesscycle elke beleggingscategorie zijn eigen period of fame. Het verleggen van de aandacht van de ene beleggingscategorie naar de andere, op basis van de golfbeweging van deze cycle, is dan ook van groot belang voor het uiteindelijk beleggingsresultaat.

De businesscycle maakt het mogelijk om draaipunten te identificeren voor verschillende financiële en economische indicatoren, die op hun beurt maatgeven zijn voor de vraag waarin te beleggen, in obligaties, aandelen, vastgoed, grondstoffen of cash. Zoals al eerder door mij is aangegeven behoort een langetermijnbelegger overwegend in aandelen en vastgoed te beleggen. Lees verder onder de grafiek.







Vierjarige Businesscycle

De Vierjarige Businesscycle laat (geïdealiseerd) het chronologische pad zien van de vier financiële markten: obligaties, aandelen, vastgoed en grondstoffen. Grafisch is de cyclus in zes stukken (fases) onderverdeeld.



Kort samengevat kan bij het volgen van de vierjarige businesscycle de volgende beleggingsstrategie interessant zijn.



Fase I:

Aandelen, vastgoed en grondstoffen mijden

Posities in obligaties opbouwen

Fase II:

Posities in aandelen opbouwen, juiste sectoren kiezen

Posities in vastgoed opbouwen

Posities in obligaties uitbreiden

Grondstoffen mijden

Fase III:

Posities in aandelen en vastgoed uitbreiden

Posities in obligaties aanhouden, maar looptijden verkorten

Posities in grondstoffen opbouwen

Fase IV:

Posities in aandelen en vastgoed aanhouden

Posities in obligaties afbouwen

Posities in grondstoffen uitbreiden

Fase V:

Posities in aandelen en vastgoed afbouwen

Obligaties mijden

Posities in grondstoffen aanhouden

Fase VI:

Aandelen, vastgoed en obligaties mijden

Posities in grondstoffen afbouwen.



Let op: Bovenstaande keuzes zijn geïdealiseerd en vormen beslist geen dwingend beleggingsadvies. Ik adviseer nadrukkelijk om altijd contact op te nemen met uw beleggingsadviseur of vermogensbeheerder.