AEX Weekslot: Onveranderd

We breien er weer een eind aan voor deze week. De beurs gaat even een tijdje dicht: pas woensdag volgt er weer drie dagen actie. Kerst valt slecht dit jaar, maandag en dinsdag verplicht rust.

Bitcoins en al zijn offspring handelt natuurlijk gewoon door en dat levert genoeg vertier op: vandaag dook de illustere cryptomunt even onder de $11.000 maar een fluks herstel volgde:

Bitcoin has "crashed" 30% SIX TIMES in 2017. Each "crash" has been followed by an increase of: 76%, 237%, 183%, 165%, 152%. Bitcoin takes 7 steps forward, 2 steps back, 7 steps forward, 2 steps back. Every 2 steps back is heralded as the end of #bitcoin. Relax! pic.twitter.com/bV5ZFeucTp — Robert Reid (@robertreidmd) 22 december 2017

Voor de zittenblijvers in bitcoin en aanverwante artikelen: laat u niet teveel ontmoedigen door nocoiners die de crashes met genoegen gadeslaan, tot nog toe volgde op elke daling een veel grotere stijging. Succes ermee allemaal.

Catalaanse verkiezingen

De Catalaanse verkiezingen lijken alleen maar voor nog meer verdeeldheid te hebben gezorgd. Het zette de Spaanse beurs wel wat onder druk, we zullen volgende week zien wat de verdere implicaties zijn.

Catalan separatists retain their absolute majority in parliament: This is how Catalonia voted https://t.co/n49dJIwTTH pic.twitter.com/EMREeYibMD — POLITICO Europe (@POLITICOEurope) 22 december 2017

Op naar de beurs

Gaan we over naar het ouderwetse aandelengeweld. De AEX deed het rustig aan deze week, uiteindelijk bleef er maar weinig over van de mooie winst die we op maandag boekten. De AEX sluit welgeteld 19 cent lager.

Verder verzwakte de dollar deze week ten opzichte van de euro en dat zette dollargenomineerde assets wat hoger. Goud plust deze week 1,5% naar $1275 en olie wordt ook ietsje duurder.

Dan is het natuurlijk de tijd van de lijstjes en zeg niet dat u er niet van houdt want onderzoek wijst uit dat de gemiddelde lezer er wél van houdt. Voor nu dan maar even een weeklijstje met de Top5 aandelen uit de AEX deze week. Plus een paar extra's.

1 Gemalto +5,3%

Alweer nieuws van afgelopen zondag, maar de overname door Thales lijkt volledig gedigesteerd. Achter de schermen werd er vorig weekend ongetwijfeld druk overleg gevoerd door de Franse regeringstroepen. Atos, dat een eerder bod deed van €46, wenste de nieuwe combinatie veel succes en komt dus niet met een hoger, concurrerend bod. Ergo, eenmaal, andermaal, Gemalto gaat voor €51 naar Thales.

2 ArcelorMittal +5%

Toch opmerkelijk, het staalfonds loopt aardig op de laatste tijd. De stijging op jaarbasis is ook fors, bijna 30%. Die omgekeerde splitsing (1 op 3) heeft goed uitgepakt.

3 Altice +5%

Het geplaagde telecomfonds komt langzamerhand weer wat tot zijn positieven. Stoere koopadviezen sorteren tot nog toe weinig effect, want er zijn evenzovele neerwaartse bijstellingen. Patrick Drahi moet eerst de scepsis rondom zijn gepresenteerde cijfers wegnemen, en meteen maar een stuk schuld denk ik, alvorens men weer massaal toestroomt. Ik zit er zelf met wat kleine calls in, je weet nooit hoe een koe een haas vangt.

4 SBM Offshore +3,5%

Stijgt deze week aardig mee met de olieprijs. Het gerucht vorige week dat er een Braziliaanse deal aan zit te komen kreeg nog geen vervolg. Ondertussen blijft de olieprijs natuurlijk aardig liggen en maakte SBM bekend de financiering voor de LIZA rond te hebben. Liza is een project van Exxon Mobil dat olie gaat opboren voor de kust van Frans Guyana en de bevolking van dat buurland van Suriname is daar erg blij mee.

UPDATE; zojuist nabeurs heeft SBM een update gegeven inzake de afspraken met de Braziliaanse autoriteiten. Er worden claims ingediend tegen individuele personen, tegen een Zwitserse tussenpersoon en tegen een Braziliaans onderdeel van SBM.

5 Boskalis +2,6%

Toch nog wat blije gezichten bij de famlie van der Vorm (HAL) deze kerst, want de portefeuille is richting eindejaar toch aardig bijgetrokken. Boskalis krijgt er deze week een paar procentjes bij en loopt langzaam maar zeker weer weg van die €30. Voor de modelportefeuille van IEX Premium hadden we ze graag binnengetrokken op of rond €28, maar dat mocht niet zo zijn.

Top 3 AMX

In de AMX ging het er iets ruiger aan toe. Grote stijgers daar Fugro (+7%), BESI (+6%) en Arcadis (+5%). Flow Traders moet een paar procent toegeven en eerlijk is eerlijk, met de kerstdagen valt er voor de snelle traders weinig te verdienen.

Bij het kleinere grut valt vooral de comeback van AMG op dat deze week maar liefst 8% plust. Aan de onderkant vinden we Basic-Fit, dat opeens 7% terugvalt. Dat terwijl het sportscholenfonds de afgelopen maanden toch flink opgelopen is.

Rest mij u nog een bijzonder fijne Kerst te wensen en dan zien we elkaar woensdag ijs- en wederdienende weer terug. Alhoewel, de weerberichten voorspellen 13 graden dit weekend, dus dat zal wel lukken. Hieronder vindt u de slotstanden van uw favoriete aandelen in de IEX ONE monitor.