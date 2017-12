Fondsenrondje: El Gordo

Mistroostig weer, en een mistroostige beurs. Er gebeurt weinig zo vlak voor de Kerst en dat is natuurlijk een bekend patroon. Toch maar even een rondje langs de velden om te zien of er hier en daar nog wat beweging valt te bespeuren.

Verkiezingen Catalonië

De verkiezingen in Catalonië horen we eigenlijk weinig over. De separatisten hebben gewonnen, hier staat de volledige uitslag. Het is op dit moment nog onduidelijk welke consequentie dit heeft voor het politieke spectrum.

Once again, polls are political tools of influence, the #CatalanElections confirmed. Look at the percentage difference between the polling average and the real results pic.twitter.com/0EwfI2qZpg — 15MBcn_int (@15MBcn_int) 22 december 2017

De polls zaten er weer eens naast, maar ja, anders had je ook geen verkiezingen nodig natuurlijk. Verrassend genoeg won Ciudadanos, die tegen onafhankelijkheid is, de verkiezingen.

De partij van Spanje's leider Mariano Rajoy is zo goed als weggevaagd in Catalonië: van elf naar acht zetels. Wanneer ik de commentaren zo lees op internet is de onduidelijkheid er echter alleen maar groter op geworden. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

El Gordo

De Spaanse beurs zakt een procent weg, en komt weer in de buurt van die 10.000-grens. De Spanjaarden zelf lijken vooral in de ban van iets heel anders: El Gordo. Die valt elk jaar op 22 december. De dikke, of The Fat One, een loterij met €2,4 miljard aan prijzengeld. Even aan de kant allemaal:

Galapagos +3%

Goed, genoeg Spaanse toestanden. Over naar onze eigen koude kikkerbeurs, op het Damrak. Wat valt ons zoal op? De helft is hoger, de andere helft wat lager, per saldo weinig uitschieters, op één na, wat de AEX betreft:

Galapagos is de grootste stijger (+3%). Bartjens, het rekenwonder uit het FD, rekent voor dat een overname door Gilead, dat al 13% van de aandelen bezit, een logische volgende stap zou zijn. Hier leest u de rekenexercitie:

Bartjens | Een logische overname. Over Gilead en Galapagos https://t.co/ezrSI5wVVQ pic.twitter.com/kBYZD2I0hJ — FD Nieuws (@FD_Nieuws) 21 december 2017

Onze vriend Bartjens gaat er gemakshalve even van uit dat filgotinib wel goedgekeurd gaat worden en in tien jaar tijd voor €20 miljard aan omzet gaat genereren.

Fugro in rebound

In de midcap doet Fugro het goed met een plusje van 2%. Ik was van de week op bezoek bij het maritieme concern en had een gesprek met CFO Paul Verhagen over de toekomst van het bedrijf. U leest dat begin volgend jaar in ons IEX Magazine en uiteraard online bij IEX Premium.

Bitcoin fittie

Dan is er nog de bitcoin, die aan een serieuze daling bezig is. Vanaf het hoogtepunt rond de 20.000 is inmiddels 35% ingeleverd. Ook bij de kleinere altcoins is de slachting enorm. Maar: dat kan binnen enkele minuten veranderen natuurlijk.

Voor de liefhebbers: er is een ruzie gaande tussen bitcoin en bitcoin cash. Wie er meer van wil weten moet zijn licht opsteken bij IEX Bitcoin.

@rogerkver please finish $btc off we dont need that fake bullshit here no more $BCC is the real bitcoin get on the team or get ran the fuck over pic.twitter.com/QEf0nzmgZd — Big_Crypto_C (@BuyhighSellLowR) 22 december 2017

Checkt u verder alle koersen in onze gratis real time koersenbak.