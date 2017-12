Oh jee, we gaan toch geen kerstkrach meemaken? Zou bij mijn weten ook een primeur zijn. Volgt de koers het klassieke bubbelpatroon, dan volgt nu de bulltrap?

Bitcoin crashes below $13k! pic.twitter.com/aF7vbncOmR — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 22 december 2017

Hebt u in ieder geval een gespreksonderwerp deze kerstdagen, als u als niet de hele tijd zelf naar uw koersenscherm zit te turen. Ik neem aan dat de handel gewoon door dendert deze feestdagen?

Haha, kijk aan, komen zij nog een keer aan zetten. Hebben we hier de sucker in de markt? :-)

De Catalaanse seperatisten hebben de verkiezingen gewonnen, ofwel het blijft hommeles tussen Barcelona en Madrid? Eens zien hoe de Spaanse koersen hier op reageren. De euro daalde ietsje vannacht. Nabeurs waren er nog cijfers van Nike, ofwel meer omzet en minder winst. De koers deed nabeurs -1,6%.

Nieuws, advies en agenda

Het nieuws stelt niet zo veel voor:

De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven lag in het derde kwartaal van het jaar op 58,9 miljard euro. Dat was 4,8 miljard euro meer dan een jaar eerder en het hoogste bedrag sinds het begin van de metingen in 1999. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

VolkerWessels en Amvest hebben zich verzekerd van de controle over 200.000 vierkante meter grond aan het IJ in Amsterdam-Noord. De grond aan het IJ is in potentie goud geld waard omdat het deel uitmaakt van de toekomstige Haven-Stad, een wijk waar 70.000 woningen moeten komen.

Esperite heeft een miljoen euro aan nieuwe financiering opgehaald. Het investeringsfonds European Select Growth Opportunities Fund oefende opties uit in ruil voor aandelen, zo meldt Esperite.

Veon heeft 200 miljoen dollar aan contanten teruggehaald uit Oezbekistan. Het geld werd gerepatrieerd via dochterbedrijf Vimpelcom van het Oezbeekse dochteronderdeel Unitel.

Erik ten Hag wordt de nieuwe hoofdtrainer van Ajax. De huidige coach van FC Utrecht zou al na het weekeinde worden gepresenteerd als opvolger van de donderdag ontslagen Marcel Keizer.

Roche neemt biotechbedrijf Ignyta over. Roche heeft 1,7 miljard dollar over voor het bedrijf uit San Diego dat kankermedicijnen ontwikkelt.



Analistenadvies is er nog niet, maar shorts zijn er in overvloed:

De AFM heeft gisteren 21 shortposities gepubliceerd. Verder zijn er 17 internationale meldingen. https://t.co/Hr0k1Mmm3m — shortsell.nl (@shortsell_nl) 22 december 2017

Heul interessant allemaal, maar niemand die op de agenda let vandaag. OK prettige feestdagen en volgende week kan u ook op ons rekenen op die paar neutelbeursdagen. Ik heb alleen geen zin om met de feestdagen een vooruitblik te schrijven. Volgende week maak ik het wel goed met een terugblik op 2018 :-)

08:00 Duitsland GfK consumentenvertrouwen jan 10

08:45 Frankrijk BBP KW3

14:30 VS orders duurzame goederen nov 2,0% MoM

14:30 VS personal income and outlays nov 0,4% en 0,5% MoM

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan dec 97,2

16:00 VS verkopen nieuwe woningen nov 658K

En dan nog even dit

Het kän niet op:

Vink:

Öok in Nederland?

Things are looking up for Europe’s initial public offerings market in 2018 https://t.co/jbPukEXoNk pic.twitter.com/86g8Z7FYb5 — Bloomberg (@business) 22 december 2017

Zo, nu nog omzet en winst:

HISTORIC RECORD: More money went into startups than in any other year. https://t.co/W5yCADyCUI pic.twitter.com/nc3rN77OCc — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 22 december 2017

Peak oil, dat is lang geleden:

Here's why the prospect of "peak oil" is hotly debated https://t.co/lOrwkY6XJC pic.twitter.com/6NNCoX6Ppj — Bloomberg (@business) 22 december 2017

Wie weet:

Beijing’s electric-car push could produce a world-class Chinese auto brand https://t.co/Aars0vizWF pic.twitter.com/hKRrXiM3mc — Bloomberg Markets (@markets) 22 december 2017

Hoeveel?!

Venezuela's economy shrank 16.5% in 2016, SEC filing reveals https://t.co/a6LI3mohhn pic.twitter.com/jQq2IKu9YV — Bloomberg (@business) 22 december 2017

