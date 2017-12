Liveblog: Bitcoin mania!

Update 16:00 uur: Fijne feestdagen!

Tenzij er nog iets gebeurd op Wall Street en met bitcoin sluiten we dit blog af. Tot woensdag. Dit weekend tik ik geen voouitblik op die drie lousy beursdagjes van volgende week, maar we hebben nog wel andere stukjes. Fijne dagen en laat u niet gek maken :-)

Enfin, het moet raar lopen wil het voor gewone beleggers niet een heel mooi jaar worden.

Cartoon of the Day: Carol of the Bullshttps://t.co/ji7BJTe6VG pic.twitter.com/3oNFbzXTWw — Hedgeye (@Hedgeye) 22 december 2017

Update 16:00 uur: Aperam?

Aperam klinjkt inderdaad als een cryptomunt, maar op IEX weten we beter. Excuses, we weten niet waarom, maar wel dát Aperam hard daalt. En het was even heel druk. Allemaal verschillende, kleine orders overigens.

Update 16:00 uur: Unibail-Rodamco

Al het vastgoed daalt vandaag, maar Unibail-Rodamco maakt het wel heel bont. Die omzetpieken zien er indrukwekkend uit, maar al bij al is nu maar zo'n 30% van de normale omzet van de lastete tijd er door.

Update 15:30 uur: Bitcoin dus...

Ongetwijfeld staart u ook ergens met open mond naar een koersgrafiek. Dat is niet erg. U hoeft zich niet te schamen. Dat doet iedereen. Dit is nog nooit eerder gebeurd op de beurs. Zo'n daling in zo'n korte tijd, het gaat met tientallen tot honderden dollars per koerstik. Kijk goed toe, hier wordt alweer geschiedenis geschreven.

#Bitcoin in euro's weer onder de 10K. Dollars op 11,6K. Houd moed! pic.twitter.com/r3bI9PAOn1 — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 22 december 2017

Update 13:30 uur: DSM doet kleine overname

DSM neemt BioCare Copenhagen over https://t.co/F4apvRa6ua via @IEXnl — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 22 december 2017

Update 13:00 uur: Binck Top 25

Binck presenteert de Top 200 van aandelen die haar eigen rekeninghouders momenteel bezitten. Weinig verandering bij een jaar geleden. Ik zou ook wel willen weten hoeveel geld er per aandeel in is belegd:

#Binck presenteert de top200 van aandelen in bezit bij 450K rekeninghouders bij Binck. Hier de Top25 pic.twitter.com/O32BlBA5LX — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 22 december 2017

Update 12:25 uur: Nike en Adidas

Dit was nog eens een mooie pairtrade geweest, maar ja dat vertelt nooit iemand van tevoren op de beurs.

#Nike had gisteravond als laatste (#DowJones) fonds KW3-cijfers (nabeurs -1,6%) en apart hoe zit dit jaar (in euro's) tov concurrent #Adidas beweegt pic.twitter.com/gkrxEfLEuE — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 22 december 2017

Update 12:20 uur: Amazon

The American Dream ziet er zo uit:

Het klopt ook nog #Amazon Intussen is bedrijf $566mld waard en zet dit jaar zo'n $177mld om. Tegen 300x winst ben u mede-eigenaar https://t.co/canE1Bt0zr — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 22 december 2017

This was Jeff Bezos' office in 1999.



Everyone starts somewhere. Keep going. pic.twitter.com/tBOEZtfph0 — Pomp ?? (@APompliano) 22 december 2017

Update 11:40 uur: Bitcoin de gekste

Iedere keer als ik denk dat ik nu toch echt alles wel een keer heb meegemaakt op de beurs, blijkt toch weer...

Voor wie net terug komt van de wc, het beeld klaart wat op (en we kijken niet op van een rooie meer of minder) #bitcoin pic.twitter.com/9wZeRdnKpH — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 22 december 2017

Update 11:35 uur: Ajax

Een juichkreet daav're langs de velden? Vergeet het maar. Hallo, waar is iedereen, is een betere. En ik mag het zeggen, want ik ben voor Ajax (als ze met minimaal 3-0 voor staan).

Aandeel #Ajax reageert met bloedeloze 0-0 op aanstelling #TenHag met zeg maar welgeteld 443 toeschouwers op tribune #AEX pic.twitter.com/EcoHb82IoG — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 22 december 2017

LOL!

tijd voor een bod door @CouckeMarc ! — Hal els (@HasElnen) 22 december 2017

Update 11:25 uur: VolkerWessels

In de tas.

Update 11:20 uur: Fugro

Misschien een leuke business om de barre olietijden door te komen. Vooral Duitse, volgens mij ligt er al gauw een onderzeebootje of duizend op de bodems van de zeven zeeën. Op avontuur met Fugro dus:

Watch “Fugro vindt onderzeeboot in Australië uit 1914” on #Vimeo https://t.co/czknpxQgee — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 22 december 2017

Update 11:15 uur: Rule Brittania?

Congratulations, maar er is een dikke maar:

Britse #FTSE100 zet nieuwe all time high neer. In ponden. In euro's is het wat minder pic.twitter.com/H8vyusFzuk — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 22 december 2017

Dit wist ik helemaal niet. Wat een underperformance over de laatste dertig jaar.

Beeld #FTSE100 wordt zelfs onthutsend als ik met #AEX en Amerikaanse S&P 500 vergelijk, alles in euro's #merrychristmas pic.twitter.com/a3ztIxtay4 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 22 december 2017

Update 10:55 uur: Robecoin

Niks aan de hand mensen, aldus Robecoin. Eh, Robeco.

Bitcoin sell-off's: a bit of perspective, people! pic.twitter.com/aqoey0E0q7 — ldaalder (@ldaalder) 22 december 2017

Update 10:20 uur: Waar zijn de complotdenkers?!

Verhip, daar zeg je wat! Normaal gesproken regent het bij alternatieve beleggingen... #inderdaad #juist

Wellicht dat daar vanaf heden verandering in komt — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 22 december 2017

Update 10:05 uur: Lijstjes

Bitter weinig nieuws en stilletjes overal (behalve bitcoin & co dan), dan maken we zelf wel lawaai:

Feli's, #DSM wordt kerstkampioen Damrak en wellicht beste aandeel 2017. #AEX doet btw 17,5x huidige winst en levert 3,3% dividendrendement op pic.twitter.com/YxMkjZjaOP — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 22 december 2017

De #AMX doet nog beter en is tegen schappelijke (?!) 10,5x de huidige winst te koop bij 2,5% dividend pic.twitter.com/5z1qNMp1OI — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 22 december 2017

Dan is er ook nog best, #AScX doet bijna 30% dit jaar. Index is niet te koop (geen producten op) maar doet 17,5x keer huidige winst en 3,1% dividendrendement pic.twitter.com/hQWJAXYPrB — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 22 december 2017

Update 09:45 uur: Sandd (en PostNL)

Even aanschuiven, als u benieuwd bent:

Straks om 10:00 uur: Sandd daagt Post NL uit: https://t.co/g4teFtfV4n #BNR — BNR Zakendoen (@BNRzaken) 22 december 2017

Voilá, een quootje:

Brakenhoff: "De kans dat Sandd wordt overgenomen is groot." #BNR — BNR Zakendoen (@BNRzaken) 22 december 2017

Update 09:45 uur: Gonggg

Geen kerstman, maar... Ajax?! Mooie timing :-) OK, de dames dan, maar toch.

Tijdens het jaarlijkse Sportgala van Amsterdam wordt de Fanny uitgereikt door Topsport Amsterdam. Desiree van Lunteren, Sportvrouw van Amsterdam 2017, luidde samen met Ajax ploeggenoot Inessa Kaagman de gong en openden hiermee de handelsdag. pic.twitter.com/1IWTvNPgvP — Euronext Amsterdam (@aexnl) 22 december 2017

Over Ajax gesproken...

G??AL MORNING!!!

???? It's 44 years today since @JohanCruyff scored this legendary goal pic.twitter.com/yYBBB8fkfT — FC Barcelona (@FCBarcelona) 22 december 2017

En het betere nepnieuws:

Ten Hag vecht aanstelling bij Ajax aan - ‘Ik had een uitstekende baan’ https://t.co/gH3icSNPk7 pic.twitter.com/WwtaUZLI0I — De Speld (@DeSpeld) 22 december 2017

Update 09:40 uur: Spanje II

Opvallend dat de degelijke Duitse en Nederlandse rentes dit jaar veel beweeglijker zijn dan de wat labielere Spaanse:

(AJK)

Update 09:20 uur: Spanje I

De Ibex 35 staat -1,3% en de Spaanse tienjaarsrente stijgt 5 basispunten, waar de Duitse EU benchmark vlak ligt.

Spanish stocks open lower following Catalan election result https://t.co/gW8K6jhqE4 pic.twitter.com/Oe5YDLJads — Bloomberg Markets (@markets) 22 december 2017

(AJK)

Update 08:25 uur: Ajax wil Erik ten Hag en Alfred Schreuder

Dat gaat best snel allemaal:

Ajax wil de afkoopsom van Ten Hag bij FC Utrecht betalen, Schreuder moet assistent van de Tukker worden https://t.co/FCBHY9u6W7 pic.twitter.com/w5EPIvRJAA — AD.nl/sportwereld (@ADSportwereld) 22 december 2017

Update 08:20 uur: Separatisten winnen verkiezingen in Catalonië

Update 08:10 uur: Shortsell.nl

Het is druk in shortsell land, 21 nieuwe posities, waaronder vele usual suspects als Altice, Fugro en Flow Traders

De AFM heeft gisteren 21 shortposities gepubliceerd. Verder zijn er 17 internationale meldingen. https://t.co/Hr0k1Mmm3m — shortsell.nl (@shortsell_nl) 22 december 2017

Update 08:15 uur: Liberty Global verkoopt UPC Austris voor $1,9 mrd

Volop reuring in telecomland:

We’ve just announced a deal to sell @UPC_Austria to @tmobileat T-Mobile Austria for around €1.9 billion ($2.2 billion). The deal, which is subject to regulatory approval, is expected to close in the second half of 2018 1/3 #UPCAustria https://t.co/FI59pO0gFa — Liberty Global (@libertyglobal) 22 december 2017

Update 08:10 uur: Duitsland vol vertrouwen

Update 08:10 uur: Topman Google weg

Voorzitter Google moederbedrijf Alfabet Eric Schmidt stopt ermee https://t.co/HS33mfMC8T pic.twitter.com/LTBhxtYkZW — DutchITchannel (@Dutchitchannel) 22 december 2017

Update 08:10 uur: Adviezen

Wereldhave: van €46 naar €43 - blijft Koop - ABN AMRO