TA: Alle indicatoren 2018 nog groen

We kunnen terugkijken op een prima beleggingsjaar, de doemdenkers hebben geen gelijk gekregen. De AEX is het afgelopen jaar bijna 14% gestegen. Inclusief dividenden bedraagt het rendement zo'n 18%. Vooralsnog wijzen alle indicatoren ook voor 2018 op een prima beursjaar. In elk geval start het nieuwe jaar onder een gunstig economisch gesternte.

Welke beleggingscategorie

Voordat een belegger in het diepe springt en zijn zuurverdiende geld in de markt belegt, moet hij eerst beoordelen waar het rendement behaald kan worden: in staatsleningen, aandelen, vastgoed, grondstoffen, op een spaarrekening of in cash?

Pas als die vraag is beantwoord, dus welke beleggingscategorie geschikt is, kan de keuze gemaakt worden in welk individueel aandeel of beleggingsfonds belegd moet worden.

Selectief beleggen loont

Aan de hand van de Vierjarige Businesscycle kan ik exact vaststellen waarin belegd kan worden en voor hoelang. Hiermee beoordeel ik regelmatig de verschillende markten op basis van de onderliggende primaire trends. Deze methode werkt prima, ook voor 2017 gaf mijn model aan overwegend in aandelen te beleggen. Bovendien werd exact aangegeven welke aandelen de beste rendementen boden.

De Nederlandse B.O.B.-portefeuille, die volledig op basis van deze TA-signalen is belegd, boekte dit jaar een rendement van 30,88%. Selectief beleggen loont (in plaats van buy&hold). De Nederlandse B.O.B.-portefeuille (Best Of the Best-portefeuille) kunt u inzien onderaan deze blog.

Schaarbeweging

In de afgelopen jaren heeft zich op de financiële markten een klassieke schaarbeweging voorgedaan. Risicoarme assets als staatsobligaties zakken steeds verder weg, terwijl risicovolle categorieën als aandelen en vastgoed juist goed blijven presteren. Dit proces doet zich in de regel vooral voor wanneer economieën zich in een sterke groeifase bevinden.

De technische indicatoren geven aan dat ook 2018 een goed beleggingsjaar gaat worden, waarbij vooral aandelen prima perspectieven blijven bieden.

Hoewel Wall Street technisch de beste papieren heeft, kan een Europese belegger — puur vanwege het valutarisico — beter dicht bij huis blijven. Dat gezegd hebbende blijft Wall Street de locomotief van het sentiment, aangezien de belangrijkste indices (Nasdaq, Dow en S&P) daar weer fraaie koersrecords hebben neergezet. En beleggers blijven positief over het rentebeleid van de monetaire autoriteiten.

In Europa zet het proces van bodemvorming op de aandelenmarkten zich voort: technisch bezien komen de beurzen steeds meer op stoom en Europese beleggers lijken het valutarisico te willen mijden door binnen het continent en dan vooral binnen de eurozone te beleggen.

Omdat de technische indicatoren al een aantal jaar aangeven dat de economie in een groeifase blijft, houd ik een voorkeur voor zakelijke waarden zoals aandelen en vastgoed. Volgende week zal ik elke dag een van de volgende markten bespreken: staatsleningen, aandelen, vastgoed en grondstoffen.



MSCI World

De belangrijkste beursindex om te volgen is waarschijnlijk de MSCI World index, die het koersverloop van de wereldbeurzen weergeeft. Deze graadmeter blijft omhoog kijken. In de recente terugval heeft de MSCI World index een hogere bodem achtergelaten, binnen de stijgende trend.

Het positieve technische beeld wordt bevestigd omdat de koers boven de voorgaande top weet te blijven. Er ligt steun op 2.021,03 (gevormd op 17 november). Weerstand ligt rond 2.400 (berekend koersdoel). Ook de 200-dagenlijn van de MSCI (rode doorlopende lijn) laat een stijgende trend zien.





Vierjarige Businesscycle

Onderstaande grafiek laat een geïdealiseerd voorbeeld zien van de businesscycle. De sinuscurve (rode lijn) geeft het pad van economische groei en/of krimp weer. De gestippelde horizontale lijn onderscheidt periodes van groei en van krimp.

Over een langdurige periode van meer dan 100 jaar kunnen we constateren dat de geschiedenis zich steeds herhaalt; we zien namelijk dat de economie tijdens een complete cyclus chronologisch altijd dezelfde volgorde in gebeurtenissen laat zien. Het komt erop neer dat tijdens een periode van economische krimp staatleningen de beste rendementen laat zien.

Tijdens economische groei daarentegen, zijn staatsleningen juist ongeschikt om in te beleggen. Het tegenoverstelde geldt voor de beleggingscategorie aandelen. Zo heeft binnen een vierjarige businesscycle elke beleggingscategorie zijn eigen period of fame. Het verleggen van de aandacht van de ene beleggingscategorie naar de andere, op basis van de golfbeweging van deze cycle, is dan ook van groot belang voor het uiteindelijk beleggingsresultaat.

De businesscycle maakt het mogelijk om draaipunten te identificeren voor verschillende financiële en economische indicatoren, die op hun beurt maatgeven zijn voor de vraag waarin te beleggen, in obligaties, aandelen, vastgoed, grondstoffen of cash. Zoals al eerder door mij is aangegeven behoort een langetermijnbelegger overwegend in aandelen en vastgoed te beleggen. Lees verder onder de grafiek.







Vierjarige Businesscycle

De Vierjarige Businesscycle laat (geïdealiseerd) het chronologische pad zien van de vier financiële markten: obligaties, aandelen, vastgoed en grondstoffen. Grafisch is de cyclus in zes stukken (fases) onderverdeeld.



Kort samengevat kan bij het volgen van de vierjarige businesscycle de volgende beleggingsstrategie interessant zijn.



Fase I:

Aandelen, vastgoed en grondstoffen mijden

Posities in obligaties opbouwen

Fase II:

Posities in aandelen opbouwen, juiste sectoren kiezen

Posities in vastgoed opbouwen

Posities in obligaties uitbreiden

Grondstoffen mijden

Fase III:

Posities in aandelen en vastgoed uitbreiden

Posities in obligaties aanhouden, maar looptijden verkorten

Posities in grondstoffen opbouwen

Fase IV:

Posities in aandelen en vastgoed aanhouden

Posities in obligaties afbouwen

Posities in grondstoffen uitbreiden

Fase V:

Posities in aandelen en vastgoed afbouwen

Obligaties mijden

Posities in grondstoffen aanhouden

Fase VI:

Aandelen, vastgoed en obligaties mijden

Posities in grondstoffen afbouwen.



Let op: Bovenstaande keuzes zijn geïdealiseerd en vormen beslist geen dwingend beleggingsadvies. Ik adviseer nadrukkelijk om altijd contact op te nemen met uw beleggingsadviseur of vermogensbeheerder.

Samenstelling en rendement Nederlandse B.O.B.-portefeuille (Best Of the Best-portefeuille):