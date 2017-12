Drie trends voor 2018 Overig

De wereld verandert sneller dan we soms voor mogelijk houden. Ook in 2018 zal dit geval zijn en daarom ga ik in mijn vooruitblik eens een keer niet proberen de rente en inflatie te voorspellen. Ik kijk juist welke veranderingen we in het jaaroverzicht van 2018 kunnen tegenkomen. 1. Cryptomunten Cryptomunten gaan volledig door het dak en dit ondanks de veelvuldige digitale diefstal van deze munten. De onderliggende technologie achter de cryptomunten, blockchain, krijgt in 2018 veel commerciële toepassingen in zowel de financiële wereld alsmede in de rest van de economie. Verschillende centrale banken zullen in 2018 aankondigen ook met cryptomunten te komen. Bitcoinboef wordt het woord van 2018. 2. Commerciële ruimtevaart Naar verwachting gaat dit echt van start in 2018. Elon Musk, Jeff Bezos en Richard Branson zullen met veel drama en media aandacht hun ruimtespeeltjes aan ons presenteren. De eerste vakantie naar de maan kan in 2018 geboekt worden. Tevens zal Mars One, het project om de eerste mensen op Mars te zetten om daar te gaan wonen steeds serieuzer worden genomen. Uiteraard zal de reis erheen en het permante verblijf op Mars een grote reality show worden, een soort ultieme versie van Big Brother. 3. Social media Hier komen in 2018 in steeds meer politieke problemen. Nepnieuws, ongepaste reclames en politieke inmenging leiden in verschillende landen tot politieke discussies om sociale media sites en zoekmachines onder meer toezicht te stellen. Ondanks dat president Trump zijn verkiezingsoverwinning mede heeft te danken aan het slim gebruik van social media zal hij in 2018 ook een vurig pleiter worden van het regulieren hiervan. Volgens zijn presidentiële tweets heeft dit niets te maken met dat Facebook oprichter Mark Zuckerberg zich in het komende jaar kandidaat stelt voor het presidentschap.

Henk Grootveld is hoofd trendsbeleggen bij Robeco, fondsmanager van het groeifonds Rolinco en trendwatcher. Deze publicatie is niet bedoeld als (individueel) beleggingsadvies noch als een uitnodiging of een aanbod effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen. Robeco kan op ieder moment de in deze column genoemde aandelen of andere instrumenten in portefeuille hebben.Meer over Henk.