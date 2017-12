Fondsenrondje: Nachtkaars

Miezerige markten zo vlak voor de kerst. Is eigenlijk wel normaal, de beurshandel gaat eigenlijk ieder jaar als een nachtkaars uit. Bescheiden minnen op het bord, ook bij de individuele aandelen. Echt richtinggevend nieuws is er niet (Catalonië weten de beurzen nu wel) en de reuring moet u ook met een vergrootglas zoeken. Even snel dan:

Aandelen iets in de min, omzet stelt niks voor en volatiliteit gaat ietsje omhoog.

De rente op de Amerikaanse tienjaarsrente beweegt vlak, Nederland en Duitsland tikken twee basispunten bij.

De dollar beweegt per saldo min of meer val net onder 1,19.

Olie daalt ietsje.

Goud doet niks.

Bitcoin stijgt een paar procent.



Op het Damrak zijn alle ogen gericht op ASR, maar die woekertoestanden zijn bekend, berekend, voorzieningen voor getroffen en ingeprijsd zo te zien. De aandelenadviezen hakken er ook niet echt in. Vastgoed misschien, maar al het vastgoed presteert wat matig door de oplopende rentes (?). De Koe Kont Award is voor UBS.

Takeaway.com: naar €46 van €37 - Morgan Stanley

Vastned: naar hold van buy en naar €43 van €41 - ING

Gemalto: naar neutral van buy en naar €51 van €49 - UBS



Verder nog iets? Er zijn nogal wat aandelen die met een één voor de komma handelen, maar nieuws, reuring of wat dan ook is ver te zoeken. Dooddoener van jewelste, maar het beweegt omdat het kan is misschien nog de beste verklaring.

Als er niet veel te doen is, gaan we maar met Altice spelen, is geloof ik het motto.

Keurige aandelen als Unilever, DSM en Philips dalen behoorlijk, maar een reden is niet te achterhalen.

Philips Lampekap beweegt dagelijks aardig op en neer, maar ligt per saldo stil.

Geen biodynamsiche kerstmenu's in de Allerhande, Libelle en Margriet? Wessanen moet in ieder geval terug.

Corbion...?

Hunter Douglas is op papier een rustig defensief aandeel, maar dat wil er dit jaar maar niet van komen.

Er zijn ook in de AScX een paar behoorlijke dalers, maar van de namen schrikt u niet echt denk ik.

Pharming daalt verder naar €1,10, de winning mood is er (even?) uit.



