Duidelijk verhaal Jos.

En uiteindelijk verdient vadertje Staat die miljard belastingderving wel weer terug:

- HRA versneld afgebouwd, wellicht mede hierom;

- hogere prijzen is hogere OZB (die gaat weliswaar naar gemeenten, maar daardoor hoeft de staat minder aan gemeenten te betalen;

- meer doorstroming is meer investeringen is meer BTW en meer VPB

Zolang dat geld door de staat weer in nuttige zaken geïnvesteerd wordt vind ik dat overigens geen ramp. Geld moet rollen.