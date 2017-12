Tracker Tips: Top ETF Mix 2018

Door de gunstige macro-economische omstandigheden belooft volgend jaar een goed jaar te worden voor aandelen. Ik heb voor u mijn favoriete regio’s op een rijtje gezet en een selectie gemaakt van aandelentrackers om daarop in te spelen.

Voor obligatiebeleggers daarentegen zal 2018 een uitdaging worden. De kans is groot is dat een traditionele obligatiebelegging volgend jaar geen rendement meer gaat opleveren. Door een aantrekkende inflatie en minder monetaire verruiming is het aannemelijk dat de rente gaat stijgen.

Eurozone

Zowel het IMF als de Europese Commissie spiegelen voor de eurozone en heel Europa een aanhoudende groei voor in combinatie met een traag oplopende inflatie. Men verwacht in 2018 een groei in de eurozone van 2,3%, ongeveer net zoveel als dit jaar. De trendmatige groei zal verder versterkt kunnen worden door de geleidelijke hervorming van arbeidswetgeving.

Middels een tracker op de Euro Stoxx 50-index belegt men in de 50 grootste bedrijven in de eurozone. Het dividendrendement in deze benchmark bedraagt momenteel 3%. In mijn optiek blijven de marktomstandigheden in de eurozone gunstig met een ECB die tot ver in 2018 monetair blijft verruimen.

Opkomende markten

Opkomende markten blijven tegen een aanzienlijke korting handelen. De economische groei is gestabiliseerd en trekt in veel landen weer aan. Belangrijker nog is dat de winsten weer groeien, zelfs sneller dan in ontwikkelde markten.

Door middel van een tracker op de MSCI Emerging Markets-index belegt men onder meer in aandelen uit landen als China, Zuid-Korea, Taiwan, India en Brazilië.

Verenigde Staten

De Amerikaanse werkloosheid zal het komende jaar het laagste punt in vijftig jaar bereiken. Als gevolg van Het Republiekeinse plan voor een grootscheepse belastingherziening gaat de federale winstbelasting in de VS omlaag van 35% naar 21%.

Ook het hoogste tarief voor inkomstenbelasting gaat dalen van 39,6% naar 37%. Deze belastinghervormingen zouden de economie een nieuwe impuls kunnen geven. Met een tracker op de brede S&P 500-index belegt men in de 500 grootste Amerikaanse bedrijven, gemeten naar hun marktkapitalisatie.

Japan

Fondshuizen vanuit de hele wereld zien de winstvooruitzichten in Japan als gunstig, mede door de verkiezingsoverwinning van Abe, waardoor de voortzetting van Abenomics en het accomoderende monetaire beleid zeker lijkt te zijn. Beleggers zien Japanse aandelen nog altijd als ondergewaardeerd ten opzichte van andere markten en willen hun positie verhogen naar een overweging het komende jaar.

De JPX-Nikkei 400 index bestaat uit de 400 meest aandeelhoudersvriendelijke bedrijven, die voldoen aan de vereisten van wereldwijde investeringsstandaarden, zoals efficiënt gebruik van kapitaal. Wie niet zijn best doet zijn aandeelhouders te behagen, maakt kans uit de index te worden gezet. Deze index heeft mijn voorkeur boven de klassieke Nikkei, MSCI Japan of de Topix, vanwege de steun van belangrijke institutionele beleggers in het land.

Mix

Mijn favoriete aandelenportefeuille voor volgend jaar bestaat uit de onderstaande mix:

Eurozone: 40%

Opkomende Markten: 30%

Verenigde Staten: 20%

Japan: 10%



Voorspoedig 2018

Een economische wetmatigheid beloont risico bij beleggen op de lange termijn. Goed gespreide aandelenbeleggingen zullen op lange termijn beter presteren dan een spaarrekening. Met deze laatste Tracker Tip van 2017 wens ik de lezers van IEX prettige feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar toe.