Die €1,5 miljard is wel heel maximaal, want of iedere klant geld al het geld terughaalt... Niettemin is dit een strop voor ASR, waarvoor het concern een voorziening van €1,2 miljard heeft genomen. NN werd in juni door het Kifid voor eenzelfde soort zaak veroordeeld en deed die dag -4,0%.

Definitieve uitspraak Kifid: #ASR moet tot mogelijk wel 1,5 miljard euro terugbetalen aan 250.000 polishouders. https://t.co/fWpylhpYd6 pic.twitter.com/dsKNHqcLHe — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 20 december 2017

Goed, in de VS zijn die taxplannen nu echt aangenomen. Ik kan u nieuwsberichten geven, maar dit is denk ik voor ons beleggers treffender:

U.S. Republican tax overhaul to allow Apple to bring back its $252.3 billion foreign cash pile without a major tax hit https://t.co/lyoSNzg2WD by @StephenNellis $AAPL pic.twitter.com/EUQdHOypRk — Reuters Top News (@Reuters) 21 december 2017

En toen kwam ik deze tegen. Buy the dipcoin, ga ik nog bijna roepen, want de ontwikkelingen gaan snel :-)

Is bitcoin in a bear market when it's still up 1,600% for the year? https://t.co/BQAFp8Gefl pic.twitter.com/MxfbASiKdt — Bloomberg (@business) 21 december 2017

Het wil nog niet echt licht worden op de kortste dag van het jaar, suffe futures na die daling gisteren. De AEX oogt een beetje richtingloos zo vlak voor de kerst. Of jaartop 557,94 er nog in zit? De dalende dollar en stijgende Amerikaanse rentes zijn momenteel het verhaal op de beurs.

Nieuws, advies en agenda

Het nieuws is schrapen, er is alleen een kerstboodschap van NSI:

NSI is tevreden over afgelopen jaar waarbij het aantal bezittingen werd teruggebracht van 165 naar 125. Daarbij verwacht het bedrijf komend jaar andermaal actief jaar waarbij het bedrijf naar eigen zeggen zeer selectief zal zijn bij het kopen en verkopen van winkel-of kantoorruimten en ander vastgoed.

Royal Dutch Shell trekt zich eind maart al terug uit het Iraakse Majnoon-olieveld. Dat liet het Iraakse ministerie van olie weten. Eerder gonsden nog geruchten over een vertrek per eind juni.



Advies:

Takeaway.com: naar €46 van €37 - Morgan Stanley



Nog een aardige agenda zis er zo vlak voor de kerst. BBP-cijfer VS is de derde herziening dacht ik, die moet wel heel erg verrassen voor koersimpact. De Philly Fed vind ik zelf nog het interessantste cijfer en Nike sluit het KW3-cijferseizoen echt, maar dan ook echt af.

06:30 Nederland consumentenvertrouwen

07:30 BoJ rentebesluit

11:00 Stern BAVA

14:30 VS jobless claims 234K

14:30 VS BBP KW3 3,3%

14:30 VS Philadelphia Fed Index dec 21,8

16:00 EU consumentenvertrouwen dec

22:00 Nike KW3-cijfers



We zullen dóórgaan, de BoJ is al en... #uverwachthetniet

The Bank of Japan sticks to its aggressive monetary easing https://t.co/Us65Dnqnbj — The Wall Street Journal (@WSJ) 21 december 2017

En dan nog even dit

Mooie cijfers van het CBS, maar nog geen tweet dat onze werkloosheid tot 4,4% is gezakt.

Stijgt maar door:

Vink:

Nog meer:

Flinke waslijst met alle bekende namen:

De AFM heeft gisteren 13 shortposities gepubliceerd. Verder zijn er 20 internationale meldingen. https://t.co/Hr0k1Mmm3m — shortsell.nl (@shortsell_nl) 21 december 2017

FYI:

Vooruit:

The big, permanent tax increase inside the tax cut act https://t.co/nlRPpRf56a via @BV pic.twitter.com/oSmMebAwl2 — Bloomberg (@business) 21 december 2017

Eh ja?

So you've stolen some bitcoin--what now? https://t.co/BPqHsVSszS — The Wall Street Journal (@WSJ) 21 december 2017

Wat zeg je?

Ik ben in een bitcoinmijn in Zuid-Limburg. Een mega-energieslurper. Dit is het geluid van gekte en speculatie...(morgen in RTL Nieuws) pic.twitter.com/3bH1exoJJ7 — Bart Reijnen (@BartReijnen) 20 december 2017

Waar moet u heen met vakantie?

Buy the dip?

Skepticism over Samsung is growing as two more analysts slash their forecasts https://t.co/fUOAnu1k3L pic.twitter.com/olYQhkE6rY — Bloomberg (@business) 21 december 2017

Huh?

Electric cars are the future, but almost nobody wants to buy one https://t.co/4HIU7wyk47 pic.twitter.com/zlNMjIDXcl — Bloomberg (@business) 21 december 2017

Voor wie het heeft gemist. Toch maar even snel het nieuwe geld voor het oude ingeruild. Vind ik altijd ook zo grappig aan goudbeleggers, die maar wat graag hun kostbare goed voor net even wat meer waardeloze dollars aan u verkopen:

After a 7,500% rally, cryptocurrency founder sells all his coins https://t.co/BfIweb7IuT pic.twitter.com/WHg7MBw4gu — Bloomberg (@business) 21 december 2017

Opletten:

Global bond markets sell off as supply concerns in 2018 spook investors. https://t.co/yBIdMrjcp7 pic.twitter.com/tUuhJOQtPO — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 20 december 2017

