Liveblog: Takeaway.com en ASR

Update 16:50 uur: Phillip Morris

De Apple van de e-smokers, tenminste dat wil Philips Morris.

A $3 billion operation: The iQOS is not a smartphone, but the new generation smoking device from Philip Morris International evokes the marketing-and-design savvy of Apple. https://t.co/wkQZRzOuwj pic.twitter.com/yLIbklfE8N — Reuters Business (@ReutersBiz) 21 december 2017

(NB)

Update 15:10 uur: Analist

Intussen roept een verwarde analist uit het Witte Huis:

Home Sales hit BEST numbers in 10 years! MAKE AMERICA GREAT AGAIN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 december 2017

(NB)

Update 15:10 uur: Ajax

Ajax ontslaat de trainer, maar de koers reageert niet. Handel is er ook niet.

Breaking. Bergkamp ook weg bij Ajax. pic.twitter.com/uN6Ch8pkLN — Maarten Mosselman (@020trader) 21 december 2017

Koers #Ajax -1% op welgeteld 398 lousy stukjes. Vertrek #Keizer was dus al ingeprijsd, zeggen we dan op de beurs :-) pic.twitter.com/xlJRQiULH3 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 21 december 2017

(NB)

Update 14:40 uur: Boskalis

Klein opdrachtje, maar de koers staat wel 0,7% in de plus.

(NB)

Update 11:30 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take a look at the front page of today's Wall Street Journal pic.twitter.com/WS9oLMgrIl — The Wall Street Journal (@WSJ) 21 december 2017

(NB)

Update 10:50 uur: Zwitserland

Intussen in Zwitserland...

Switzerland's national bank rescues a company it needs to make the country's currency https://t.co/gCizvsXjII pic.twitter.com/faW7JbHeUm — Bloomberg (@business) 21 december 2017

(NB)

Update 10:00 uur: Spanje

Het was aan de Costa del Sol, tingelingeling... Daar sloeg het vastgoed op hol...

A decade after the housing bubble burst, #Spain's real estate is a hot buy once again. https://t.co/Zcoh71D8zX pic.twitter.com/zh5k0h5VlZ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 21 december 2017

(NB)

Update 09:55 uur: Gonggg

Goud, zilver en brons, toe maar. Weet iemand waar de gong van is gemaakt?

NN Group won een gouden, zilveren en bronzen SponsorRing tijdens de SponsorRingen 2017 en opende hiervoor de Amsterdamse beurs van Euronext #NNGroup #NationaleNederlanden #DeltaLloyd #Beurs pic.twitter.com/Nx1h7HJ9Gn — Euronext Amsterdam (@aexnl) 21 december 2017

(AJK)

Update 09:30 uur: Moderne mijnbouw

En dan bankbiljettenpersen foute boel vinden, zoals echte de bitcon-believers doen #koekoek

Bitcoins minen in Nederland niet rendabel door de hoge stroomprijs? Nee hoor, zegt een ondernemer die Nederlandse cryptocurrency farms heeft. De zaken lopen als een trein. pic.twitter.com/sVXzm78qFX — RTL Z (@RTLZ) 21 december 2017

(AJK)

Update 09:20 uur: Oh, de analisten deel 834

Leuk, maak ons maar weer wakker als een trackrecord van minimaal tien jaar is?

Dat analisten het in 2017 bij het rechte eind hadden mag ook wel eens gezegd worden. @dirkgerritsen onderzocht 3364 adviezen. https://t.co/xSQwLpO0VO — Corne van Zeijl (@beursanalist) 21 december 2017

(AJK)

Update 09:15 uur: Overnamekandidaten

Spreekt voor zich, behalve dan dat Londen een paar jaar geleden hardop zei dat BP niet te koop is.

Hier is de KBC-lijst van overnamekandidaten, zowel nationaal als internationaal.https://t.co/SsSoCES0RC pic.twitter.com/lDtYN5iqVC — Tom Simonts (@TSimonts) 21 december 2017

(AJK)

Update 08:50 uur: Apple

Apple kan haar cashberg van de Kaaimaneilanden gaan halen. Ben benieuwd hoe dit precies uitpakt:

Superdividendje dan maar? Er zijn 5,13 mld aandelen, ofwel $49 p/a. Zonder dollen, sprekend vb gevolgen nieuwe taxwetten VS #Apple https://t.co/p2cdApbnG9 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 21 december 2017

U.S. Republican tax overhaul to allow Apple to bring back its $252.3 billion foreign cash pile without a major tax hit https://t.co/lyoSNzg2WD by @StephenNellis $AAPL pic.twitter.com/EUQdHOypRk — Reuters Top News (@Reuters) 21 december 2017

(NB)

Update 08:10 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag:

Takeaway.com: naar €46 van €37 - Morgan Stanley

Vastned: naar hold van buy en naar €43 van €41 - ING

Gemalto: naar neutral van buy en naar €51 van €49 - UBS

(NB)

Update 21:30 uur: ASR

We zullen zien in hoeverre die woekerpolisaffaire is ingeprijsd bij ASR morgen als de koers opent. In totaal kunnen 250.000 klanten ongeveer €6000 terugkrijgen en zo kom ik op die €1,5 miljard.

Definitieve uitspraak Kifid: #ASR moet tot mogelijk wel 1,5 miljard euro terugbetalen aan 250.000 polishouders. https://t.co/fWpylhpYd6 pic.twitter.com/dsKNHqcLHe — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 20 december 2017

(NB)