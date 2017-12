Brekebeentjes 2017: BAM en Beter Bed

BAM zit in de hoek waar de klappen vallen. Wat hebben we toch een ellende over ons heen gehad met al die bouwers. Herinnert u zich Ballast Nedam nog? Dat suggereerde in december 2014 een bod te hebben gekregen van rond de €3, negen maanden later was daar nog €0,30 van over.

Heijmans is pas sinds medio dit jaar uit het moeras gekropen, met dank aan coulante banken en verkoop van het tafelzilver. Eén tegenvaller à la de zeesluis in IJmuiden en de rapen zijn weer gaar.

BAM en VolkerWessels zijn van een ander kaliber, maar BAM draagt ook al jaren het vaandel van brekebeen. Het lukt de grootste bouwgroep van Nederland maar niet om zonder grote ongelukken het jaar door te komen.

Eerdere excuses gingen over te goedkoop aangenomen projecten in de crisisjaren, maar nu die afgeknepen projecten zo langzamerhand uit de boeken zijn gelopen zou de winstmarge toch eens op moeten lopen.

Het bouwbedrijf rolt echter weer van de ene in de andere affaire. Wat relatief weinig aandacht krijgt, maar in de regio Zwolle wel degelijk een probleem is, is de spoorlijn Zwolle-Kampen, waar Prorail nu problemen heeft met de drassige grond aldaar, en ook daar is BAM bij betrokken.

Bubbledeck

U herinnert zich verder vast nog de ingestorte parkeergarage bij vliegveld Eindhoven, wat in eerste instantie aan de BubbleDeck vloeren zou liggen. Inmiddels liggen de kaarten al wat anders en heeft BAM gezegd dat het hele gebouw opnieuw gebouwd gaat worden. Het project kostte in eerste instantie €20 miljoen, waarvan volgens BAM overigens een groot deel verzekerd zou zijn.

De zeesluis bij IJmuiden, waar BAM samen met VolkerWessels de verantwoordelijkheid draagt, was de spreekwoordelijke druppel. Ook het aandeel VolkerWessels kreeg intraday een flinke beuk omlaag, maar dat wist te herstellen vanaf een dieptepunt van ca. €21 naar weer boven de €23.

Stormvlag bij BAM

BAM daarentegen bleef voor dood op de grond liggen: rond de €3,50 gaven velen zich over en hesen de stormvlag. Inmiddels is een ieder weer wat bij zijn positieven gekomen en keren er voorzichtig wat kopertjes terug.

Het sentiment rond BAM is op dit moment net zo negatief als het sentiment rond bitcoin cash positief is. Dat is een verregaande staat van overdrijving, en op het moment zelf doe je daar helemaal niets aan.

Momenteel zit het dus extreem tegen, maar de koers zien we langzaam maar zeker weer op krabbelen. Het sentiment is een raar iets. Ik herinner mij nog Ahold dat op €15 stond, twee maanden geleden. Nu stromen daar de koopadviezen weer binnen. Even doorbijten dus maar.

Meer informatie over IEX Premium

Beter Bed: -25%

De afgelopen jaren heb ik relatief veel aandacht besteed aan Beter Bed. Ik stoorde mij aan het idee dat sommige analisten koopadviezen gaven voor Beter Bed om het feit dat ze zo'n mooi dividendrendement gaven.

Dat terwijl het bedrijf bijna twee keer zoveel dividend uitkeert als een willekeurig ander bedrijf met een fatsoenlijke kasstroom: het hanteerde een pay-outratio van 85%. Nu de winsten tegenvallen, is er dan ook geen enkele ruimte voor BB om de pay-outratio (het percentage van de winst dat aan dividend wordt uitbetaald) te verhogen.

Geen Macintosh

Af en toe moet ik even denken aan de situatie bij MacIntosh enkele jaren geleden, maar daarmee doe ik Beter Bed tekort. De kwakkelende schoenenzaken van MacIntosh gingen ten onder aan een te hoge schuld en de verkoop van tafelzilver. Voor de masochisten onder u: hier leest u hoe het concern naar z'n mallemoer ging.

Beter Bed is echter een ander paar mouwen. De winkels in Nederland lopen uitstekend, er wordt gewoon nettowinst gedraaid. Alleen: het grootste afzetgebied, waar een paar jaar geleden 65% van de omzet vandaan kwam, krijgt men niet aan de praat.

Beter Bed heeft de meeste van haar winkels in Duitsland, gepositioneerd aan de onderkant van de markt. Matratzen Concord heten ze, en wanneer u een winkelruit ziet van een willekeurige Duitse winkel ziet u meteen dat we hier te maken hebben met een discounter.



Klik op het plaatje voor een grote versie

Dat geeft niet, alleen de strategie in Nederland was er nou juist op gebaseerd de winkels een wat betere uitstraling te geven, wat, eerlijk is eerlijk, ook gelukt is. De verkopen in Nederland trokken de afgelopen kwartalen flink aan.

In Duitsland lukt dat echter maar niet, en nu er ook nog een gifschandaal over heen komt, zijn de rapen helemaal gaar. Op enig moment afgelopen kwartaal dook de omzet maar liefst 25% omlaag.

Gifschandaal BASF

Bij BASF was door een productiefout teveel dichloorbenzeen in het polyurethaan gekomen, een bestanddeel voor matrassen. Het vluchtige gas kon volgens BASF, de matrassenproducenten en zelfs de autoriteiten geen kwaad, maar edoch, dat kwaad was al geschied.

Afgelopen zomer leek namelijk het lek boven bij de Duitse winkels, bij de Q3-presentatie was het al weer mis bij onze Oosterburen en de winstwaarschuwing van twee weken geleden kwam dus niet uit de lucht vallen.

De vraag is nu wat de grootaandeelhouders gaan doen, nu de beurswaarde van de onderneming serieus aan het kelderen is. Beter Bed heeft een trouwe, vaste aandeelhoudersbasis waar een paar grote namen tussen zitten. Daarnaast kan ik me voorstellen dat sommige private equity partijen met jeukende handen naar het bedrijf kijken.

Niet vergeten: het bedrijf draait nog steeds een goede cashflow, maakt nog steeds winst, maar komt inmiddels wel behoorlijk achterop. Dan mist er ook nog een CEO, waardoor CFO Bart Koops alles in zijn eentje moet doen. De vorige CEO, Ton Anbeek, vertrok naar Accell. Overigens komt er voor de Duitse tak een nieuwe directeur die afkomstig is uit de modewereld. Misschien dat die de Duitsers in (beter) bed kan praten.

Meer informatie over IEX Premium