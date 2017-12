Hoe bij koersdaling winst te halen

Beleggers zijn altijd op zoek naar rendement. U kunt proberen aandelen te selecteren die de komende jaren bovengemiddeld presteren. Maar voor veel beleggers is de selectie van toekomstige toppers niet weggelegd. Het gaat vaak gepaard met de keuze voor evenzoveel bloopers.

De index is dan een goede keuze, waar je direct in een grote hoeveelheid aandelen belegt. De goed presterende bedrijven zullen de slecht presterende bedrijven compenseren, waarna een mooi gemiddeld rendement kan resteren.

Probleem en oplossing

Maar de aandelenkoersen staan hoog, en nu instappen, betekent het risico dat u een flinke koersdaling moet ondergaan. Dan wordt het misschien lang wachten voor de koersen zijn hersteld en er alsnog een mooi rendement resteert.

Afgezien van een mogelijke koersdaling op korte termijn, gaan veel analisten ervan uit dat een heel hoog rendement op een aandelenbelegging er de komende jaren niet inzit. Wat kunt u in deze situatie doen? Misschien eens kijken of een gestructureerd product (een deel van) deze beleggingsproblemen kan oplossen?

Een bonuscertificaat op de Eurostoxx50-index, met afloopdatum in oktober 2023, kan uitkomst bieden. De meeste certificaten hebben een korte looptijd van maar enkele jaren. Met dit door Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) uitgegeven certificaat kan de belegger, als alles goed loopt, over vele jaren een mooi rendement behalen.

Voorwaarden

Wat zijn de precieze voorwaarden van dit interessante beleggingsproduct? Het bonuscertificaat (ISIN: DE000LB1KYD4) heeft een looptijd van bijna zeven jaar en lost mogelijk af tegen een koers van €49,00.

De koers van het certificaat was €34,65 op 7 december. Dat betekent een winstpotentieel van minimaal 41%, oftewel 6% op jaarbasis. De aflossing op €49 wordt gerealiseerd als de Eurostoxx50-index gedurende de gehele looptijd nooit op of onder 2260 punten uitkomt – een dalingsmarge van een kleine 37%.

Dat is zeer ruim, waarbij moet worden aangetekend dat de looptijd erg lang is. In zeven jaar kan er veel gebeuren! Niet alleen in negatieve zin, maar ook in positieve. Misschien staat de index eind 2023 wel op 5500 punten.

Het aardige van dit certificaat is dat de aflossing niet is gemaximeerd. Als de index op de einddatum van het certificaat inderdaad op 5500 punten zou staan, is de aflossing op €55 (5500 gedeeld door ratio 100).

Prijskaartje

Het certificaat biedt daarmee de mogelijkheid volledig mee te doen aan een eventueel grote koersstijging. Stijgen de koersen niet, of de dalen ze zelfs (maar nooit meer dan met 37%), dan resteert het fraaie rendement van 6% per jaar.

Natuurlijk is er een prijskaartje. De belegger in het certificaat ontvangt geen dividend, wat 3,5% per jaar scheelt. Voor de gehele looptijd loopt dat op tot 25%.

Dat schuurt vooral als de index op enig moment op of onder 2260 punten zou noteren. Dan lost het certificaat af tegen de stand van de index, gedeeld door de ratio van 100. Vanwege het gemiste dividend doet de belegging in dit bonuscertificaat het onder die omstandigheden veel slechter dan een directe belegging in de index.

