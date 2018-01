Arend, Je schrijft bovenaan in de titel ; - ja, ik lees het zo hoor :-Alle overnamekandidaten DAMRAK.

Uw lijstje deugt echter voor geen sik.



Ikzelf kom uit Vlaanderen, en heb vermoed ik zelfs nog een betere klaardere kijk dan U (geen slecht woord verder over U ; het gaat hier louter over dit artikel)

vb. ook Ordina vergeten, en .... AMG vermoed ik, is niet over te nemen ; een degelijke wal erom heen)

En inderdaad o.a. ook Beter Bed vergeten ; lijkt me voor deze prijs een koopje, en Heymans, en nog anderen, die niet vermeld staan.