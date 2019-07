quote: Harm Wijk schreef op 6 dec 2017 om 17:38:

Als ING of ABN (opnieuw) gered moeten worden, dan zijn de aandeelhouders ook hun geld kwijt. De Europese regels over banken redden en aandeelhouders zijn de afgelopen jaren steeds verder aangescherpt. Wel opvallend dat er bij de certificaten steeds maar weer op de risico's wordt gehamerd, maar bij het bespreken van bank aandelen nooit.



En waarom was het ook al weer de de Rabo de enige Nederlandse bank was die niet gered hoefde te worden? Dit kwam omdat ze geen aandelen hebben, en dus niet door short sellers e.d. ondersteboven getrokken werden. Daardoor waren er vele (zeer grote) professionele marktpartijen die de Rabo in de donkerste dagen van de financiële crisis als de meest veilige bank zagen. Daardoor werd de Rabobank tijdens de crisis overspoeld met geld dat zo veilig mogelijk gestald moest worden. In de jaren direct na de crisis zijn hierover zeer interessante lezingen gehouden voor Rabobank leden.



Ook bij een volgende crisis zal de Rabobank weer deze functie vervullen. En als je dan voor de veiligheid van je investering moet kiezen tussen een Rabo certificaat of een aandeel van een beursgenoteerde bank, kies dan voor de Rabobank.

Ik ben het niet helemaal met je eens.Ja, als ABN of ING moet worden gered, dan ben je je geld ook kwijt. Het zijn aandelen, en met de nieuwe regels ben je gewoon de zak als redding nodig is. Het punt is dat de Rabocertificaten niet "voelen" als aandelen, maar effectief wel bijna aandelen zijn. Het verschil is dat de Rabocertificaten geen groeipotentieel hebben, en daarvoor word je gecompenseerd door een iets hoger inkomen. Er wordt bij Rabocertificaten geregeld gewezen op het risico omdat veel mensen ze zien als een soort van spaarproduct en dat zijn ze dus niet. Het is een directe participatie in het kapitaal van de Rabobank en staat dichter bij een aandeel dan bij een spaarrekening of een obligatie. Het is denk ik best gerechtvaardigd om daar op te wijzen. Omdat het aandeelkarakter enigszins "verborgen" is, is het niet overdreven om erop te wijzen dat het qua risicoprofiel eigenlijk een aandeel is.De Rabobank is niet gered door de Nederlandse overheid, maar heeft wél gebruik gemaakt van het Amerikaanse steunfonds. En ze hebben een aantal grote onderdelen verkocht (Robeco, Interpolis) en een grote emissie van certificaten gedaan. Ze zijn dus zeker niet zonder kleerscheuren door de crisis gekomen. De schade is wel relatief beperkt gebleven omdat ze kennelijk vóór de crisis best veel vet op de botten hadden, en een degelijk imago hebben waardoor ze veel spaargeld binnen kregen.Dat je de Rabobank niet kan shorten (kan je Rabocertificaten eigenlijk shorten?), is natuurlijk zeker geen nadeel. Daar staat wel tegenover dat ze ook geen aandelenemissie kunnen doen om snel geld binnen te halen. Dan moeten ze certificaten emitteren, wat ze dus ook hebben gedaan. De enigszins mistige structuur van de bank en de beperkte verslaggeving helpt natuurlijk ook als het lastig wordt. Dat maakt het gemakkelijker om de vuile was binnen te houden. Aan de andere kant kan dat natuurlijk ook aanleiding geven tot hardnekkige geruchten dat alles nog veel slechter is. Het zijn allemaal dingen die twee kanten op kunnen werken. In 2017 werkte het toevallig de goede kant op. Maar kijk eens naar al die coöperatieve en semi-publieke banken in Spanje en Italië. Die hadden niet bepaald voordeel van hun juridische structuur. Die gingen gewoon hartstikke kapot, verhandelbare aandelen of niet.En voor banken zijn CDS'en en de perceptie onder het publiek minstens zo belangrijk als de beurskoers. Als mensen denken dat hun spaargeld in gevaar is, heeft dat meer invloed dan de beurskoers. Als de obligatiemarkt in paniek raakt, is dat ook een groot probleem. En in die twee dingen is de Rabobank niet anders dan welke andere bank dan ook. De Rabobank is echt niet minder afhankelijk van de obligatiemarkt dan een ING of ABN. Naar de toekomst toe, zijn ABN en ING misschien juist wel veiliger, omdat daar de kwetsbaarheden genadeloos aan het licht zijn gebracht en er grote schoonmaak is geweest. Bij een bank die net ontsnapt is, weet je niet of er nog wat onder het tapijt ligt.En je moet nooit vergeten dat de Rabobank twee hele grote specifieke risico's in zich heeft: de landbouw en de Nederlandse hypotheekmarkt. Als de boeren massaal gaan omvallen, heeft de Rabobank een probleem. Als alleen al de EU het landbouwbeleid gaat omgooien, dan zal dat al een hele grote impact hebben, want al die boeren zitten tot hun oogbollen in de schulden bij de Rabobank. Als veel mensen hun hypotheek niet meer kunnen betalen, heeft de Rabobank een probleem. Het is even eng geweest, maar de hypotheekmarkt in Nederland is met de schrik vrij gekomen. Het aantal mensen dat hun maandelijkse termijn niet meer kon opbrengen is beperkt gebleven. Dat het huis onder water staat, is een drama voor de bewoners, maar niet primair een probleem voor de bank. Het wordt pas een echt probleem voor de bank als mensen hun termijn niet kunnen opbrengen.Ik wil niet zeggen dat de Rabobank linke soep is en dat de certificaten een slechte belegging zijn. Ik denk dat die certificaten zelfs relatief veilig zijn omdat de Rabobank ze tot de laatste snik zal verdedigen. Als ze de distributie op de certificaten gaan verlagen, zal dat namelijk worden opgevat als alarmfase 3 en dan wordt het heel moeilijk voor die bank. Maar je moet zeker niet gaan denken dat de Rabobank een natuurverschijnsel is dat er altijd is geweest en er altijd zal zijn en ook niet dat de Rabocertificaten eigenlijk een spaarrekening zijn. Dat zijn ze niet. Het zijn pseudo-aandelen.