Ik hoop dat het besef nu eens doordringt hoe we t.z.t. gemangeld en volledig kaalgeplukt gaan worden door de Eurofielen.



Bij de introductie van de Euro was iederéén in juigstemming.

Zalm zei het nog met een vette grijns op zijn gezicht, de Euro zal ons welvaart, vrede en voorspoed brengen.



De meeste mensen zijn onwetend over het feit dat er tijdens de invoering van deze rotmunt, en om het maar even gewoon recht voor zijn raap te zeggen, ons toen al 10% waardevermindering door de strot geduwd is.

Mooier kan ik het helaas niet maken, de economie draaide toen op volle toeren en het zou ons een worst wezen.



Kijk eens naar alle donaties die er richting de Grieken de noodlijdende banken gegaan zijn om ze van de ondergang te redden.



Alles geregisseerd door Goldman Sachs, de toekomstige wereldleider die dood er verderf zaait.



Er zijn nog steeds figuren die werkelijk denken dat alle terugkomt inclusief rente.

Forget is, het geld is weg en we zien er nooit meer een cent van terug.



Zuidelijke banken zullen op termijn als dominostenen vallen, velen zijn gewoon in en in ziek.

Het zijn niets anders dan rotte appels.



Eerlijk zullen we alles delen in Europa, en al onze spaarcenten zullen ons op termijn ontnomen worden op een zondagnacht als een dief in de nacht die je huis leeg rooft.

Daarna zullen ze onze pensioenpotten alloceren, en dan zijn we alles kwijt.



Er is slechts één oplossing, stap met gezwinde spoed uit de Euro en geef ons onze harde Guldens terug.



Ik zie het net als bij de Britten, het doet even pijn, ze zijn straks echter weer baas in eigen huis en kunnen weer zelfstandig wereldwijd handel drijven.

Op termijn zullen ze spekkoper zijn.



Maar ja, Nederland is Gekke Henkie van Europa en we geven graag alles weg en laten ons met open ogen bestelen.



De geschiedenis herhaalt zich echter altijd, in de Middeleeuwen had je ook kasteelheren, slaven en onderdanen.



Blijkbaar willen willen de burgers graag weer leven onder het juk van de onderdrukkers.