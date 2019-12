Varta: potentieel interessante beursganger

Verdeelde meningen over succesverhaal Varta

Datum

16 december 2019



Het aandeel Varta was in 2019 een superbelegging. Maar het bedrijf was twintig jaar geleden op sterven na dood. De batterijenproducent maakte een indrukwekkende comeback. Als toeleverancier van Apple lijkt het bedrijf op rozen te zitten, maar voor hoe lang? Gerben van der Marel verdiepte zich voor Effect in de Duitse onderneming.



Het aandeel Varta begon 2019 op een koers van 27 euro en staat nu ruim vier keer zo hoog op 110 euro. Mede door die sterke stijging en de hoge koers-winstverhouding zijn de meningen over Varta sterk verdeeld.



Robert Jan van der Horst, een Duits-Nederlandse analist bij Warburg Research in Hamburg, heeft al sinds de zomer een verkoopadvies op het aandeel. Maar de klanten die hem volgden hebben veel rendement misgelopen. Of ze hebben rijkelijk te vroeg hun stukken verkocht.



‘Varta is fundamenteel te duur’, zegt Van der Horst. ‘Maar het momentum zal voorlopig door de positieve nieuwsflow goed blijven. Hun lithium-ionbatterijen voor oordopjes verkopen als warme broodjes.’



Stephan Klepp, analist bij Commerzbank in Londen, vindt dat zijn Duitse collega er helemaal naast zit. ‘Dit is nog maar het begin voor Varta,’ zegt hij. Er zijn volgens Klepp maar weinig Duitse bedrijven die de komende achttien maanden zo explosief kunnen groeien. ‘Als je één aandeel wil hebben naast de groten, zou het Varta moeten zijn.’



Vooralsnog heeft de Commerzbank-analist de meeste fans. Dat komt door een onorthodoxe actie van hem. Maandenlang werd gespeculeerd over de vraag of de batterijen van de nieuwe Airpods, de oordopjes van Apple, van Varta kwamen. De bedrijven wilden daar niets over kwijt.



‘Ik werd ziek van alle speculatie’, zegt Klepp. ‘Het doorspitten van cijfers is belangrijk als analist. Maar het vinden van tastbaar bewijs ook.’



Klepp ging naar zijn lokale Apple store om een set oortjes van Airpod Pro te kopen en maakte die open met zijn Zwitserse zakmes. Het resultaat van dit onorthodoxe veldonderzoek leest u in het artikel over Varta van onze Duitslandcorrespondent Gerben van der Marel in Effect 1, die later deze maand verschijnt.



Effect, het magazine van de VEB, staat iedere maand bol van beleggingsnieuws en analyses. Heeft u nog geen abonnement op Effect? Word voor slechts 75 euro per jaar lid van de VEB, u ontvangt Effect dan iedere maand.