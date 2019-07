Tulpenmanie? Bitcoinmanie!

Beste Marcel, dank voor je stuk.



Ik lees maar al te vaak de vergelijking met tulpenbollen. Dit is eigenlijk appels met peren vergelijken. De tulpenbol is een ding dat je kunt vasthouden. Het produceert prachtige bloemen. Daarnaast heeft het geen functie. De crypto munt is net andersom, je kunt het niet vasthouden en heeft wel een functie.



In mijn beleving is het besef niet aanwezig dat de crypto munt centrale partijen geheel overbodig maakt. Iets wat zichzelf al reguleert, heeft geen regulator meer nodig. Als je dit stukje door hebt, dan pas kunnen we spreken over de eventuele waarde van de crypto munt. En daarna pas kunnen we spreken over een tuplmania of niet.



Het is heel logisch dat de crypto munt van alle kanten wordt aangevallen. Het is nieuw, bijna niemand begrijpt het. Het heeft de potentie om een revolutie te ontketenen. Haalt bestaande verdienmodellen overhoop. Weinig mensen willen zich echt verdiepen in de ware functie achter de crypto munt.



Al bijna 9 jaar lees ik (helaas) maar al te vaak dat de crypto munt oplichting is, pyramide spelen, casino, tulpmania etc. Moet er dan geen lampje gaan branden, dat de crypto munt misschien tot echt iets oplost? En dat het mogelijk geen bubbel is?



Weet dat de landen waar de meeste crypto betalingen tegen producten worden gedaan, de landen zijn:

- waar het wordt gezien als wettig betaalmiddel

EN

- met falende overheden, met slecht financieel beleid en hongerige burgers.



Om het nog even ingewikkelder te maken. Er zit een heel groot verschil tussen de crypto coin en crypto token. De crypto coin is bedoeld als betaalmiddel. De crypto token is bedoeld om een aanvullende functie uit te voeren bv contracten, berichten verkeer, documenten etc.



Nu wordt alleen de crypto coin functie in verband gebracht met een bubbel. De hele markt van de tokens ligt helemaal open. Waar de coin een (potentieel) concurrent is van fiat, is de token (potentieel) concurrent van grote bedrijven. In beide gevallen is de man-in-the-middle niet meer nodig. Met de blockchain kun je veel goedkoper produceren, je administratieve personeel kun je per direct ontslaan.



In mijn beleving kan de koers van coins in een tijdelijke bubbel zitten, maar die lijkt zich iedere keer vanzelf te corrigeren. Zolang er steeds meer tokens komen die een specifieke functie vervullen, dan staan we nog maar aan het begin en is de zogenaamde bubbel van cryptoland aangepraat door angstige mensen die niet de moeite hebben genomen om zich er enigszins in te verdiepen. Doet mij denken als iets als de Islam, slechts enkelen hebben zich erin verdiept, maar velen hebben een (negatieve) mening.



Ik zie momenteel initiatieven in de hele landbouwsector, waarbij het mogelijk is om een product van boer tot winkel te volgen. Eindelijk een eerlijke en transparante prijs voor de boeren. Dit soort initiatieven zijn ALLEEN mogelijk met de crypto tokens. Wie beweert dat dit in een bubbel zit, heeft niet door welke potentie dit soort initiatieven hebben. En wat voor een impact dit heeft op een eerlijke vorm van handel.