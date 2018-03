Iemand zich al als klant aangemeld? (voor vermogensbeheer)

Hoe is je ervaring?



Ik ben aan het twijfelen of ik met ze in zee wil gaan. Maar er is erg weinig info te vinden op het net.



Ik vraag me af hoe groot ze nu precies zijn, maw hoeveel klanten ze reeds hebben en of die tevreden zijn.