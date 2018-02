Duur is een relatief begrip. In de US worden hogere PEs betaald dan in NL. Neem een aandeel als Coca Cola. PE=25 terwijl er nauwelijks omzet en winstgroei is (PEG>10).



Daarnaast is ASML monopolist. De kans dat een concurrent marktaandeel afneemt is erg klein. Dwz als de industrie groeit, dan groeit ASML mee. Dankzij de bekende wet van Moore zal de markt voor ASML voorlopig blijven groeien. Wij willen tenslotte allemaal goedkopere gadgets.