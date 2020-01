Full disclosure - zo belegt de IEX Redactie Categorie: Overig

De IEX-redactie geeft full disclosure. Hieronder ziet u de beleggingen van de diverse redacteuren. Zodra er nieuwe posities worden ingenomen of oude gesloten wordt deze pagina daaraan aangepast. Tenzij anders aangegeven gaat het altijd om longposities. Onderstaande is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Integendeel, als we het zo onder elkaar zien staan zouden we het niemand willen aanraden als onderdeel van een solide pensioenplanning. Martin Crum Martin Crum heeft momenteel de volgende beleggingen: B&S Group

Econocom

X-Fab Fleur van Dalsem Belegt in aandelen-ETF's voor haar pensioen via de pensioenbeleggingsrekening van DeGiro. Wereldwijde ETF

Emerging markets-ETF

Europa ETF

Japan-ETF

Vastgoed Europa ETF

Robotics ETF Nico Inberg Nico Inberg heeft posities in de volgende aandelen: ABN AMRO

AirFrance-KLM

Alfen

Altice

AMG

Aperam

ArcelorMittal

Bam

B&S Group

Heijmans

ING

Lufthansa

Metgold Resources

Ordina

PostNL

SBM Offshore Inberg kan daarnaast ieder moment posities innemen in aandelen, hefboomproducten en opties. Sowieso meldt hij bij elk geplaatst artikel zijn posities. Arend Jan Kamp Arend Jan Kamp belegt samen met zijn vrouw voor zijn pensioen in beleggingsfondsen/trackers bij Binck Fundcoach en Brand New Day. Zijn posities zijn vast: hij steekt iedere maand hetzelfde bedrag in dezelfde fondsen, ongeacht de koers. Als hij cash over heeft koopt hij extra op marktdips bij (minimaal -10%). Kamp heeft per 31 januari 2017 onderstaande fondsen in bezit: Vanguard Global Stock Index Fund

Vanguard Global Bond Index Fund

Think AEX UCITS ETF Pieter Kort Aandelen Aegon

Besi

BMW

Galapagos Fondsen Aberdeen World Equity Fund

ASN Milieu & Waterfonds

ASN Duurzaam Mixfonds

iShares Asia Pacific Div30

iShares MSCI World

iShares EuroStoxx 50

iShares MSCI Emerging Markets

Standard Life Global Absolute Return Strategies

Triodos Sustainable Equity Fund Lucia Rodenburg Aandelen Ahold Delhaize

ASML Holding

Galapagos

Royal Dutch Shell ETF's Vanguard S&P 500 UCITS ETF

iShares Euro Dividend UCITS ETF Rob Stallinga Rob Stallinga belegt alleen nog in beleggingsfondsen en ETF's. Dat doet hij voor zijn pensioen en voor het onderhoud van het huis. Zijn portefeuille: Robo Global Robotics & Automation ETF

SPDR MSCI World Health Care ETF

BlackRock World Technology Fund

Fidelity Global Technology Fund

Franklin Templeton Biotechnology Discovery

RobecoSAM Smart Energy Fund

Fidelity Fund Emerging Markets

Fidelity Japan Agressive Fund

UBS Equity China Opportunity

Kempen Global Property Fund

Morgan Stanley Global Opportunities

NN Front Markets Debt Hard Curr

NN Renta Em Debt Hard Curr

BlackRock Local Curency Bond Paul Weeteling Paul Weeteling heeft (long)posities in de volgende aandelen: Accell

Albemarle

Alibaba

AMG

B&S Group

Baidu

BAM

Basic-Fit

Bayer

Besi

Bpost

Brunel

Canopy Growth

Facebook

Freeport-McMoran

IBM

Kraft Heinz

Nokia

Pinterest

PostNL

Prosus

SBM Offshore

Sif

TomTom

Transocean

Uber

Unibail-Rodamco-Westfield

Unilever

Wheaton Precious Metals

X-FAB Paul Weeteling kan daarnaast ieder moment posities innemen in aandelen, hefboomproducten en opties. Sowieso meldt hij bij elk geplaatst artikel zijn posities. Niels Koerts Niels belegt vanaf zijn veertiende en doet dit zodat hij in de toekomst eerder kan stoppen met werken. De aandelen die hij koopt, houdt hij meestal een aantal jaren in portefeuille. Zijn beleggingsbeslissingen zijn gebaseerd op de lange termijn. Niels zit long in de volgende aandelen: Aalberts Industries

Aedifica

Accsys

Ahold

Alfen

Alibaba

Alphabet

ASR-verzekeringen

Basic-Fit

Bayer

Besi

Carnival

Comgest Growth Emerging markets ETF

Easyjet

Eurocommercial Properties

Facebook

First Solar

Galapagos

GBL

Hunter Douglas

Intel

Ishares Global Water ETF

Ishares MSCI India ETF

Ishares MSCI UK Dividend ETF

Ishares MSCI US Small Cap ETF

Ishares MSCI World ETF

Ishares Silver Trust ETF

PostNL

South 32

T-Mobile

Unibail Rodamco Westfield

Vanguard Emerging Markets ETF

De Redactie van IEX.nl bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.