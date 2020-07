Letterlijk een Schaaij-effect!

Geert Schaaij is betrouwbaar. Ik volg hem al decennia en dat heeft mij rijk gemaakt. Zeer slim in aandelen/optie strategieën. En de pareltjes niet te vergeten!!!Natuurlijk is hij een persoonlijkheid en zijn er mensen die niks met "hem" hebben. Dat is een kwestie van smaak. Zelf hou niet van grijze muizen, maar dat is geen reden zo negatief te zijn over deze personen.Geert heeft zijn sporen verdiend, en met deze stap verrast hij wederom iedereen. Ik vind het geweldig. Arend Jan mooi artikel. Geert kom op met your next step...