Beste Scrumple en Provi-zent,Jullie hebben helemaal gelijk. Een CFD is geen aandeel. Er leven echter een aantal 'vooroordelen' over CFD's waar we graag op in gaan. Gebruik je een CFD op de goede manier, dan werkt deze namelijk op dezelfde manier als een aandeel:Veel aanbieders van CFD's bieden extreem hoge hefbomen. Bij BUX vinden we dat onverantwoord. Wij bieden bijvoorbeeld ook gewoon CFD's zonder hefboom. In dat geval reageert de CFD exact gelijk aan een aandeel. Gaat de koers van het aandeel omhoog, dan gebeurt met de CFD exact hetzelfde. Kies je er voor om wel met een hefboom te handelen dan gedraagt de CFD zich vergelijkbaar met een Turbo. Ook wordt er bij CFD's gewoon dividend uitgekeerd. Het enige verschil is dat je bij een CFD niet naar een aandeelhoudersvergadering kan, omdat je niet de juridische eigenaar van het aandeel bent.Een CFD wordt niet via een traditionele beurs verhandeld. Koop je een CFD, dan is niet de beurs je tegenpartij, maar de uitgever van de CFD. In dat geval is het van belang dat de uitgever van de CFD onder toezicht staat: toezichthouders hebben strenge regels voor uitgevers van CFD's om te voorkomen dat er iets mis gaat. De activiteiten van BUX zijn in het Verenigd Koninkrijk gereguleerd en vallen onder het Britse 'financial compensation scheme': Mocht er wat met de uitgever van de CFD gebeuren, dan is je rekening onder dat garantiestelsel verzekerd tot een bedrag van 50.000 Britse Pond.Het feit dat een CFD niet via een traditionele beurs wordt aangeboden is hetgene dat de handel in CFD's juist goedkoop maakt. Traditionele beurzen zijn over het algemeen grote en soms ook logge organisaties die brokers forse kosten aanrekenen. Vanzelfsprekend moeten brokers die kosten doorrekenen aan hun klanten. Een aanbieder van CFD's heeft daar geen last van.Overigens heeft mijn collega en BUX CEO Nick Bortot hier een tijdje geleden een artikel over geschreven in het Financieele Dagblad. Dat artikel vind je hier: fd.nl/Print/krant/Pagina/Opinie/10959... Ik hoop hiermee meer duidelijkheid verschaft te hebben in het fenomeen CFD. Mochten er meer vragen zijn, dan staan we hier vanzelfsprekend voor open.Egbert Pronk,CFO BUX