@midjj: mee eens.

Als je IB tarief 42% is en de hypotheekrente lager is dan 2.86% (1.2 / 0.42), dan is de box 1 aftrek minder waard dan de box 3 aftrek (boven de vrijstelling). Bij een IB tarief van 52% is dat het geval bij een hypotheekrente van 2,3%. Deze scenario's zijn anno nu reëel geworden.



Puntje is denk ik wel dat het bij hypotheken alles of niets is: je kan denk ik niet zo gemakkelijk een deel van je hypotheek in box 1 zetten en een ander deel in box 3 (moet je een goede belastingman vragen, ik ben geen expert). En je kan ook niet een hypotheek die in box 3 staat, naar box 1 brengen zodra dát weer beter is. Je gokt er dus eigenlijk voor de hele lening en de hele looptijd op dat de hypotheekrente zo laag blijft.



Bovendien moet je genoeg vermogen hebben om tegen je box 3 schuld te zetten: negatieve box 3 belasting is er niet, als je box 3 schulden hoger zijn dan je box 3 vermogen, is dat mazzel voor de belastingdienst.



Maar als je nu een flink box 3 vermogen hebt, en je koopt nu een huis en je kunt de rente laag genoeg vastzetten, is het zeker een optie. Ik ging er ook vanuit dat Jos zijn artikel daarover zou gaan. Ik was dan ook een beetje verrast dat er daarna gelinkt werd naar dat artikel van Van der Kwast die dan voorstelt om de hypotheek in box 3 te zetten en niks af te lossen. Juist nu rente en inflatie zo laag zijn, en vermoedelijk ook nog wel even blijven, moet je m.i. zoveel mogelijk aflossen. Door de lage rente heb je nu de cashflow. Door de lage inflatie gaat de hoofdsom niet vanzelf weg. Je moet hooi maken als de zon schijnt. Vandaag schijnt de zon.



Van der Kwast zijn suggestie was zinvol in beginjaren '80. Toen waren inflatie en rente hoog en dalend, en huizenprijzen laag en stijgend. Als je toen heel zeker was van je baan, en behoorlijk wat lef had, had je heel veel geld kunnen verdienen door je huis zo kort mogelijk te financieren en zo weinig mogelijk af te lossen. De rentekosten namen vanzelf af, door de dalende rente. De hoofdsom infleerde vanzelf weg. En het bezit nam in waarde toe. Je moest het natuurlijk wél durven, en dat deden veruit de meeste mensen natuurlijk niet. Want die inflatie en rente waren toen niet zo hoog omdat het zo goed ging.



Waar ik me ook altijd aan erger zijn die opmerkingen als "maar dan zit je geld vast in de stenen". Logisch, dat is de essentie van bezit. Als je een auto koopt, zit je geld vast in het ijzer. En dat komt er nooit meer uit (op bepaalde verzamelobjecten na dan). Je kan niet een ding bezitten zonder daar geld aan te besteden. Je kan niet een huis bezitten zonder dat er geld "in de stenen" zit. Daar is een uitdrukking voor: "you can't have the cake and eat it". Als je geen geld in de stenen wil stoppen, moet je gaan huren.