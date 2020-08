@Waar: Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo gek om hier eens op terug te blikken. Het toont immers glashelder aan hoe verraderlijk beurshypes soms kunnen zijn. De basisgedachte achter de hele dot-com bubble was namelijk gewoon waar: internet heeft de wereld veranderd, mogelijkheden opengelegd die voorheen ondenkbaar waren en de productiviteit enorm opgevoerd.



Maar de vraag "gaat deze ontwikkeling de wereld veranderen?" is voor beleggers eigenlijk niet de interessante vraag. Voor beleggers is de vraag die er toe doet "wie gaat het grote geld verdienen aan deze ontwikkeling? En wanneer?". Er is indertijd veel te ver vooruitgelopen op datgene wat er voor beleggers echt toe doet: het omzetten van technische ontwikkeling in winst. En het was in die tijd nog bijna onmogelijk om te voorzien welke bedrijven de winnaars zouden worden en welke vergeten zouden worden.



Toen de bubbel knapte, maakte de goegemeente direct de omgekeerde fout: technologie was van het voetstuk gevallen en werd uitgekotst. Waar eerst iedereen op de Nasdaq actief was en talloze aandeelsymbolen uit het hoofd wist, was de Nasdaq daarna totaal uit de gratie. De niveaus van 2001 zouden nooit meer bereikt worden, want het was allemaal onzin. Net zo onterecht als de bubble zelf. Want de achterliggende ontwikkeling was wel degelijk waar. Alleen kwam het grote geld pas een dikke 10 jaar later. En wat zie je gebeuren: het niveau van 2001 wordt 13 jaar later wel degelijk weer bereikt, maar dan met een veel solidere basis. En met vermoedelijk ook een heel andere groep beleggers. Degenen die toen hun geld verloren zijn (vermoed ik) niet dezelfden als degenen die het nu verdiend hebben. En wat zie je nu aan reacties op AJ's stukje? Dat de niveaus van nu dus veel te hoog zijn, omdat ze dat toen ook waren. Zo word je natuurlijk nooit rijk van beleggen. Ik denk dat hiermee de notoire underperformance van particuliere beleggers wel zo'n beetje verklaard is.