quote: marcrit schreef op 24 februari 2014 09:26:

[...]



Omdat de stijgende lijn nog niet neerwaarts doorbroken is. Ik heb mijn calls maart AEX 400 vrijdag verkocht en misschien wederom te vroeg net zoals ik ze verkocht had op 389. We zullen het beleven.



[...]Omdat de stijgende lijn nog niet neerwaarts doorbroken is. Ik heb mijn calls maart AEX 400 vrijdag verkocht en misschien wederom te vroeg net zoals ik ze verkocht had op 389. We zullen het beleven.

Yep,ik had mijn Call 400 bijgehouden maar aangezien ze daarstraks maar bleven dalen vlug buiten en WEER te vroeg want had nu een mooie winst gehad!"HAD" is denk ik het meest gebruikte woord op de beurs!