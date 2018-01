Toezichthouders, doe iets aan Onecoin!

De AFM wil ons beschermen tegen riskante "beleggingen" en roept daarom op tot een verbod op derivaten op crypto. De AFM wil crypto's zelf niet meteen verbieden, want het lijkt erop dat de toezichthouder twijfelt of deze markt in haar vaarwater valt.

Zucht, is r nog hoop als zelfs @AutoriteitFM rommelen in #bitcoin en #binaireopties al #beleggen noemt? Beleggen is geld steken in waarde die yielt. Rest is handel en prijzenslag https://t.co/WMsw0r2kU9 pic.twitter.com/6lBlvwl3la — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 24 januari 2018

Het is goed dat de AFM ons wil beschermen, maar ik vraag mij hardop af waarom er dan nog niets is ondernomen tegen Onecoin, behalve het dat het statement van de Britse toezichthouder is doorgeplaatst op de website? Zo schreef FTM in november daarover:

In Nederland grijpt echter geen enkele autoriteit in. Sterker nog: ze wijzen vooral naar elkaar. ‘Virtuele valuta vallen niet onder AFM toezicht’, schrijft de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Indien het om piramidespellen en multilevelmarketing zou gaan, verwijst de AFM Follow the Money door naar de Kansspelautoriteit (KSA) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

De KSA verwijst ons op haar beurt door naar een aankondiging; daarin geeft de autoriteit aan wel op te treden tegen piramidespelen, maar niet tegen MLM. Hoewel er ook staat dat ‘het belangrijkste verschil tussen een piramidespel en MLM is dat u bij een piramidespel geld inlegt en af moet wachten of daarmee winst wordt gemaakt’, schrijft de KSA verderop dat ‘het opleidingspakket voor cryptocurrencies’ een product is ‘waarvan de werkelijke waarde lastig te achterhalen valt.’



OneCoin lijkt dus een constructie gevonden te hebben die tussen de regels door glipt. Saskia Bierling, woordvoerder van de ACM, vertelt op haar beurt dat de ACM er niet zeker van is onder wiens toezicht het zou kunnen vallen: ‘Het is vaag wat OneCoin precies aanbiedt. Je hebt hier te maken met hybride producten. Als het toch om een financieel product blijkt te gaan, dan is de AFM de aangewezen toezichthouder.’

Wild Wild West

Je kunt de huidige cryptomarkt wel een beetje vergelijken met Wall Street van de jaren twintig of de internetrevolutie eind jaren negentig. Ongereguleerd, het grote publiek dat zorgt voor enorme vraag naar deze aandelen of coins, pump & dump-praktijken, scams en ga zo maar even door. Een markt waar veel geld wordt verdiend trekt ook foute figuren aan. Dat is met crypto niet anders dan andere markten in de geschiedenis.

Eén ding hebben scams en oplichters altijd gemeen: ze beloven u enorme rendementen en vertellen u dat u rijk gaat worden. Daar heeft de AFM het bij het rechte eind. Ik heb een goede ondernemer nog nooit dat soort beloftes horen doen. Waarom niet? Omdat die ondernemer weet dat het uiteindelijke rendement vooraf nooit te bepalen is.

Dat uiteindelijke rendement is slechts een beloning voor het werk en kapitaal dat we er nu in stoppen. Dat we met z'n allen rijk gaan worden is wel het laatste dat we zeker kunnen weten.

Ponzi scheme

Onecoin roept associaties op met het Palm Invest van voor de kredietcrisis of de mails van de Nigeriaanse prins die je 10 miljoen dollar wil geven. Het is niet eens een echte cryptocurrency. Het is niet afzonderlijk verhandelbaar en het maakt ook nog gebruik van direct selling.

Ofwel, haal geld op voor Onecoin en je krijgt een percentage. U raadt het al, hier is nog nooit iemand rijk van geworden, behalve als je hoog in de keten enorme bedragen ophaalt voor Onecoin.

Quote waarschuwde in mei er al voor:

Een van de belangrijkste figuren in de Nederlandse bitcoingemeenschap is Martijn Wismeijer, hij begint te lachen als we hem vragen wat hij van Onecoin vindt: ‘Haha, dat is een grote scam. Er is geen enkel bewijs dat die Onecoin bestaat. Er is geen blockchain en er is geen externe controle. Onecoin is een verzinsel om naïeve mensen hun geld afhandig te maken. De vergelijking met echt cryptogeld is belachelijk.’ Pardon? Bestaat die Onecoin niet? ‘Dat lijkt me niet. De enige plek waar je Onecoins zou kunnen zien is achter het inlogscherm op de Onecoinwebsite. Daarbuiten is er geen spoor van te vinden. Dit ponzi-scheme gaat door totdat er niemand meer intrapt en alles in elkaar stort.’

Zelfs op Wikipedia wordt Onecoin aangeduid als PonziScheme.

OneCoin is a Ponzi scheme[1][2] promoted as a cryptocoin with a private blockchain. It is promoted by offshore companies OneCoin Ltd (Dubai) and OneLife Network Ltd (Belize), both led by Bulgarian Ruja Ignatova.[3] OneCoin has been described as a Ponzi scheme, both because of how it has been set up and because of many of the people who are central to OneCoin having previously been involved in other such schemes.

Beste AFM

Beste AFM, ik begrijp heel goed de intentie om mensen te willen beschermen tegen volatiele instrumenten waarmee je in potentie veel geld kunt verliezen. Toch zullen er altijd mensen geneigd zijn om een gokje te willen wagen.

Mensen die hun geld in opzetjes als Onecoin stoppen, die in alles op ponzi schemes lijken, zijn niet alleen gokkers, maar ook nog eens bijzonder goedgelovig. Dat zijn de zwakke mensen waar op z'n minst één van de relevante toezichthouders voor op zou moeten komen. Voordat het te laat is, want het Onecoinschip is al zinkende.