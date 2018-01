Ongeveer 400.000 Nederlanders hebben geïnvesteerd in cryptomunten. Dat is meer dan een verdubbeling sinds oktober 2017. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Maurice de Hond (Peil.nl) in opdracht van Dag van de Crypto.

Cryptobezitters zijn voornamelijk hoger opgeleide mannen tussen de 25 en 45. Eén derde van de cryptobezitters is vrouw.

Totale waarde: €3 miljard

De forse koersstijging in november en december heeft veel nieuwe beleggers over de streep getrokken. Als gevolg van de koersdaling van de afgelopen weken staan veel van hen nu waarschijnlijk wel weer op verlies. Omgerekend in euro’s bedraagt de geschatte totale waarde van de Nederlandse investering in cryptomunten ongeveer 3 miljard.

1% spaartegoed

Dat is gemiddeld zo’n €7.300 (gebaseerd op een koers van de €10.000 per bitcoin). Dat betekent dat cryptogeld nu bijna 1% van het totale spaartegoed (340 miljard) van alle Nederlanders tezamen bedraagt.

Voor de mensen die cryptomunten hebben ligt die verhouding heel anders: het gemiddelde spaartegoed van een huishouden in Nederland is €45.000.

Waardeontwikkeling

50% van de mensen die crypto hebben verwacht dit jaar een waardestijging van 200%. Dat zou betekenen dat een bitcoin met Kerst ongeveer €30.000 zou moeten kosten. De helft van alle Nederlanders denkt juist dat de bitcoin sterk in waarde zal gaan dalen dit jaar.

Soorten cryptomunten

Opvallend is dat naast bitcoin ook andere cryptomunten populair zijn onder Nederlanders. Bitcoin heeft de overhand in de portefeuille met maar liefst 53%, daarna volgt ether met 36% en op de derde plek staat ripple met 30%.





Dag van de Crypto

De bovenstaande gegevens zijn slechts het topje van de ijsberg. De overige resultaten worden bekend gemaakt tijdens de Dag van de Crypto. Wilt u hier live bij zijn? Koop dan uw kaartje hier, met 30% korting. Heeft u een IEX Bitcoin rekening, dan ontvangt u 50% korting via de bevestigingsmail van uw rekening.