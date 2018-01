Tweede Kamer en DNB in gesprek over crypto's en ICO's

Wie wil weten hoe er in politiek Den Haag over bitcoin wordt gedacht kan morgen terecht aan het Binnenhof. Daar wordt een openbaar Rondetafelgesprek gevoerd over cryptocurrencies en ICO's.

Petra Hielkema, divisiedirecteur Betalingsverkeer van de DNB, is een van de deelnemers aan dit gesprek. Vooraf heeft DNB al haar mening gegeven over het te bespreken onderwerp. Een paar highlights:

"DNB ziet bitcoin en andere crypto’s niet als geld. Het speculatieve karakter van beleggen in bitcoin en crypto’s, dat meer en meer in opkomst lijkt, baart DNB wel zorgen. DNB waarschuwt daarom voor de risico’s die zijn verbonden aan bitcoin, andere crypto's en ICO's en wijst op de afwezigheid van toezicht en een garantiestelsel."

"In het bijzonder wijst DNB op risico’s zoals witwassen en het financieren van criminaliteit, zeker op het moment dat crypto’s worden omgewisseld in euro’s (of andere valuta) en andersom. Ook houdt DNB eventuele handel in crypto’s door onder toezicht staande instellingen in de gaten. DNB beziet, in (inter-)nationaal verband, welke stappen er aanvullend nodig zijn in het toezicht."

"DNB vindt de technologie achter bitcoin, de blockchain, interessant en mogelijk veelbelovend. Daarom investeert DNB in kennis van deze technologie en experimenteert zij daarmee. Ook voert DNB gesprekken met nieuwe en bestaande partijen in de markt over mogelijke toepassingen, om zo vanuit haar rol bij te dragen aan innovatie."





Ook Teunis Brosen, econoom bij ING, sluit mogen aan bij het Rondetafelgesprek. Hij schreef net als DNB, een bijdrage omtrent zijn visie op de huidige crypto markt.