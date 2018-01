Crypto-bloedbad door Koreaanse belastingwet

De Koreaanse overheid kondigde eerder vandaag aan dat zij de belastingwet omtrent cryptovaluta aanscherpt. Zij wil namelijk 22% vernnootschapsbelasting en 2,2% inkomstenbelasting gaan innen. De koersen van vele cryptovaluta's stortten naar aanleiding hiervan kortstondig ineen.

Seoul streeft ernaar om de hype omtrent virtuele valuta terug te brengen. Daarnaast denken ze aan een wetsvoorstel om de handel in virtuele valuta te verbieden.



Naar aanleiding van de bezorgdheid omtrent de bubbel op de cryptomarkt verbood de regering eerder deze maand het openen van nieuwe handelsaccounts. Daarnaast moeten handelaren handelen onder eigen naam en toenaam.



Bitcoin, ether, XRP en andere crypto's hebben de laatste tijd veel terrein gewonnen bij Zuid-Koreaanse investeerders, zo bleek uit het handelsvolume afkomstig uit Zuid-Korea.

?? South Korea has been busy buying #XRP. They 66,42% of the daily volume .. #RXPKRW pic.twitter.com/jvcQIjnz66 — ? Maddie (@Misssbitcoin) January 18, 2018



Waar China voor de aangescherpte regelgeving omtrent ICO's en cryptohandel, eerst de thuisbasis was voor 's werelds grootste bitcoinbeurzen, is Zuid-Korea dat nu. Naar schatting zijn er in Zuid-Korea tevens meer dan 2 miljoen mensen die cryptovaluta bezitten.

Door de aangescherpte wetgeving zijn Koreaanse bedrijven met meer dan 20 miljard inkomen, verplicht om 22% en 2,2% van de bedrijfs- en lokale inkomsten belasting te betalen.



Buthumb, een van de grootste crypto-exchanges in Zuid-Korea, zal volgens Yujin Investment & Securities ongeveer 60 miljard aan belasting moeten betalen, bij een geschatte winst van 317,6 miljard Won.