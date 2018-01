Nvidia vraagt retailers gamers voorrang te verlenen boven cryptominers

De wereld van cryptofans lijkt soms een besloten universum, maar de immense groei van de cryptohandel en crypto-mining heeft ook impact op andere terreinen. Zelfs zoveel, dat bedrijven zich genoodzaakt zien om in te grijpen.

Nvidia, maker van geavanceerde videokaarten, heeft retailers gevraagd om gamers voorang te verlenen boven mensen die hun videokaarten gebruiken voor het minen van cryptocurrencies. Door de enorme vraag naar de nieuwste generatie videokaarten vanuit de cryptowereld, gekoppeld aan de prijsstijgingen die worden doorgevoerd, ziet Nvidia dat haar originele doelgroep - gamers - steeds vaker achter het net vist of een prijs ver boven de adviesprijs ligt moet betalen.

Computerbase.de heeft met de woordvoerder van Nvidia gesproken. In diens woorden:

"Bij NVIDIA staan gamers voorop. Alle activiteiten met betrekking tot onze GeForce-productlijn zijn gericht op onze belangrijkste doelgroep. Om ervoor te zorgen dat GeForce-gamers in de huidige situatie nog steeds beschikken over een goede grafische kaart van GeForce, raden we onze handelspartners aan om de nodige voorzieningen te treffen, zodat aan de behoeften van gamers kan blijven worden voldaan. "