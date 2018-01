Alle crypto's hard onderuit

Gisteren was het zo ver: de langverwachte, of op z'n minst gevreesde, shake-out vond na weken, zo niet maanden van uptrend plaats. Alle crypto's gingen onderuit.

Gisteravond stond er niet één token meer in de groene cijfers. In slechts vijftien uur verdampte er maar liefst 200 miljard dollar aan marktkapitalisatie van de totale cryptomarkt.

Reuters meldde gisteren dat Chinese centrale bank, People's Bank of China, meer restricties gaat invoeren omtrent de handel in cryptocurrenies:

A senior Chinese central banker says authorities should ban centralized trading of virtual currencies as well as individuals and businesses that provide related services, an internal memo from a government meeting seen by Reuters showed.

Verliezen van 20% tot 40% per coin waren relatief normaal. Ripple maakte bijna 40% verlies, ether 25% en de bitcoin-koers daalde slechts 20%. Op thether (de token die gelijk is aan de dollarkoers) na, was Nebilio de hoogste 'stijger' van alle 1.400 cryptomunten met -8%?! Ja, u leest dat goed -8%!

Bitcoin: psychologische steun

Voor het eerst zakte bitcoin onder haar voorgaande low van 4 december. De val door de 12.000 dollar grens bracht en hoop paniek teweeg, waardoor de koers nog verder onderuit ging.

Bitcoin heeft steun op het psychologische steunniveau van 10.000 dollar. Afwachten is of de koers ook hier doorheen zal zakken.



Klik op het plaatje voor een grote versie



Vandaag krabbelt de markt weer een beetje op en zien we toch een vijftiental stijgers op Coinmarketcap.com voorbij komen. Ondanks dat, staat de top tien nog steeds in de min.