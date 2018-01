De waarheid achter Ripple

Ripple is de op één na populairste crypto van dit moment. Verdiend of niet verdiend, tijd om er dieper in te duiken. Waarom is Ripple plotseling zo populair?

De cryptovaluta is hot en de koers gaat volgens velen, zoals ze dat dan in cryptoland zeggen, to the moon. Het gaat zelfs zo goed met ripple dat ze ether voorbij gestormd is. De marktkapitalisatie van Ripple is momenteel maar liefst 70 miljard.

Het was dan ook de best presterende crypto van 2017, met een stijging van wel 36,000%. Critici onder ons vragen zich af of deze stijging wel terecht is.

In de eerste vier jaar van het bestaan van Ripple ontving zij in totaal $93,6 miljoen van onder andere Andreessen Horowitz, Google Ventures en VC's. Deze firma's investeren doorgaans in bedrijven als Uber of Facebook. Het lijkt erop dat zij potentie zien in Ripple, de vraag is alleen: waarom?

Ripple heeft zich in haar vroege bestaansgeschiedenis al zeker bewezen. Ook werkt Ripple vandaag de dag samen met meer dan 100 verschillende financiële instituten. Alles aan Ripple lijkt op het eerste gezicht perfect, maar toch is dit niet het geval.

De gemoederen in cryptoland zijn al lange tijd verdeeld en dit is waarom.

De cryptomunt XRP staat los van Ripple

Bij Ripple wordt vaak gelijk gedacht aan de cryptomunt met de ticker XRP. Niets is echter minder waar, want Ripple staat helemaal los van de cryptocoin: XRP, wat nogal eens voor verwarring zorgt. Ripple heeft haar eigen cryptomunt - XRP - in het leven geroepen, om zo (gemakkelijker) producten te kunnen leveren aan haar klanten.

In 2015 kreeg het pas de naam Ripple, tot dan toe droeg zij de naam opencoin. Ripple heeft meer dan 150 werknemers. Nu hoor ik u denken, is Ripple een bedrijf? Ja, dat klopt. Ripple geeft banken de mogelijkheid om geld (goedkoper en met minder risico) over grenzen heen te brengen. Hiervoor maakt Ripple gebruik van het Ripple-netwerk en de Ripple-blockchain, maar niet van XRP.

Daarnaast helpen ze banken om de liquiditeit te verbeteren, wanneer ze handelen op de opkomende markten (emerging markets). Dit is het enige Ripple product dat ook echt gebruik maakt van XRP's. Voor 2018 staat er wel een nieuw product op de planning, maar ook deze zal geen gebruik maken van de XRP token.

De meer dan 100 bedrijven waar Ripple momenteel mee samenwerkt maken allemaal gebruik van de mogelijkheid om geld goedkoper van A naar B te verplaatsen en hiervoor is dus geen XRP nodig. Slechts één samenwerkingspartner maakt gebruik van XRP.

Dit betekent dat al het goede nieuws dat er voor zorgde dat mensen XRP kochten eigenlijk helemaal losstaat van XRP, omdat het te maken heeft met Ripple als bedrijf. Voor Ripple maakt het niet uit welk product de klant aanschaft. Voor de XRP investeerders is dit er op of er onder.

Wist u dat? Ripple oprichter is de 5e rijkste man van de wereld

Ripple is niet decentraal

Ripple bezit 62% van de bestaande XRP zelf. Om investeerders in XRP tegemoet te komen hebben ze aangegeven 55 miljard van de coins in escrow te stoppen. Doordat het systeem centraal is, is het echter nog maar de vraag of investeerders Ripple op haar woord vertrouwen.

Ripple gaf aan iedere maand 1 miljard coins te vrij te geven, 55 maanden lang. De grote winnaar hierin is dus – u raadt het al – Ripple zelf. Een ander naadeel van centralisatie is dat als een pilaar weg valt, Ripple als kaartenhuis in elkaar kan storten. Bij regulatie of een verbod op crypto's kan een centrale munt makkelijker worden aangepakt.

Ripple is niet disruptief (genoeg)

Wat Ripple als bedrijf dus eigenlijk doet is het verbeteren van de bankensector. En Ripple is niet het enige bedrijf dat zich hiermee bezig houdt.

Bij het investeren in cryptocurrencies is het altijd van belang dat er wordt gekeken naar de mate van disruptie. Hiermee wordt bedoeld: kan dit product ook in de markt worden gezet zonder het gebruik van een blockchain of cryptotoken? Bij Ripple kan dit wel, wat direct inhoudt dat de mate van disruptie relatief laag is. Bitcoin is wel een disruptor. Zonder de blockchain technologie waren Peer-2-Peer transacties niet mogelijk.

Het R3-consortium doet precies hetzelfde als ripple. In totaal zijn 70 van de grootste banken ter wereld bezig met optimaliseren van de verplaatsing van geld van A naar B. De reden waarom u hier waarschijnlijk niet van gehoord heeft – ondanks dat er 107 miljoen dollar naar toe gegaan is – is omdat zij dit bewerkstelligen zonder gebruik te maken van een cryptotoken.

Ook de welbekende SWIFT-transacties zijn in feite niks anders dan hetgeen wat Ripple doet. Wanneer zij hun eigen blockchain beginnen kunnen ze Ripple in principe zo van de kaart vegen.

Wanneer we dit alles opsommen lijkt de recente stijging van de vraag naar Ripple-tokens onterecht. Degene die vooral rijk geworden is van de koersstijging is het bedrijf zelf. Ondanks dit krijgen wij dagelijks vragen binnen over het aankopen van XRP. Het enige wat ons rest te zeggen is: Bezint eer ge begint.