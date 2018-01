In de aanloop naar de Dag van de Crypto, vingen wij een leuk bericht op over Marc van der Chijs. Marc van der Chijs is namelijk op weg om de eerste Nederlandse bitcoin-miljardair te worden.

Na slechts 120 dagen werd zijn Initial Coin Offering (ICO) investeringsbank First Coin Capital verkocht aan Wall Street-miljardair Mike Novogratz. Van der Chijs richt zich nu op het oprichten van het grootste bitcoinmining-bedrijf buiten China, dat in februari naar de beurs gaat.

Spreker Dag van de Crypto

Marc van der Chijs is spreker bij het komende DagvandeCrypto.nl event in de Rai op 29 en 30 januari. Naast leren hoe veilig te investeren in crypto probeert het evenement een brug te slaan tussen de traditionele financiële wereld en de aankomende crypto-economy. Vincent Everts interviewde hem.

Van der Chijs vertrok ruim twintig jaar geleden uit een dorpje in Overijssel naar China en maakte daar een fortuin als mede-oprichter van Tudou. Dit is de Chinese tegenhanger van Youtube, dat voor 4,3 miljard aan Alibaba is verkocht.

Nu richt hij zich op het investeren in bitcoin en blockchain, de technologie achter bitcoin. Dinsdag 9 januari verkocht hij zijn vier maanden oude investering ICO Bank First Coin Capital.

Grootste cryptomining-bedrijf buiten China

Van der Chijs verdient zijn geld door te investeren in dingen die andere mensen niet zien en is nu bezig met het bouwen van het grootste cryptomining-bedrijf buiten China: Hut8.

Het kostte hem één jaar om $5 miljoen op te halen voor zijn eerste bedrijf Tudou en nu lukt hem dat met slechts een telefoontje. Hoe doet Marc van der Chijs dit elke keer? En wat is een Wall Street-miljardair van plan met een vier maanden oud bedrijf?

Van der Chijs ziet momenteel een trend waarin de traditionele financiële wereld zich steeds meer stort op bitcoin en cryptocurrencies. Talrijke investeerders bestormen momenteel de cryptowereld.

Het is een kwestie van tijd voordat ook banken zich ermee gaan bemoeien, volgens Van der Chijs. Hoe moeten Nederland, de financiële wereld en de toezichthouders zich voorbereiden op deze toekomst?

Nederlandse Elon Musk

Vincent Everts: "Marc van der Chijs lijkt op een bescheiden Nederlandse versie van Elon Musk. Hij zegt altijd wat hij gaat doen, en krijgt het dan voor elkaar."

Everts gaat verder: "Ik denk dat hij de eerste Nederlandse cryptomiljardair gaat worden maar vooral nuttige opinies heeft hoe Nederland kan inspelen door slimme regelgeving in deze super innovatieve, maar wild west, cryptoeconomie."

In Nederland waarschuwden de AFM en DNB beleggers onlangs herhaaldelijk voor de grote risico’s voor iedereen die belegt of investeert in crypto. Toch is er momenteel al naar schatting 5 miljard aan crypto currency in Nederlandse handen.

Er is echter geen toezicht op de handel, en de risico’s zijn enorm. Hoe kan er een brug tussen de werelden geslagen worden? Welke rol is voor de toezichthouder, en hoe zou Nederland zich kunnen positioneren?

Dag van de Crypto

Tijdens de Dag van de Crypto zal er worden gesproken over het belang van de crypto-economie voor de Nederlandse samenleving, de rol van ICO's voor ondernemers en beleggen in 2018. Ook zijn er Crypto for Dummies sessies die je alle basisbeginselen om te investeren in cryptocurrency.

Met als sprekers onder andere Merel van Vroonhoven (bestuursvoorzitter AFM), Jan Kees de Jager (ex-Minister van Financien, nu CFO KPN), Michael Eerhart (cryptomiljonair en oprichter GoBlock) en Petra Hielkema (Nederlandsche Bank directeur Betalingsverkeer). Tevens zal IEX aanwezig zijn om interviews af te nemen met onder andere Marc van der Chijs.

