2017 hét jaar van bitcoin, brengt 2018 nog meer?

Dat het een wild jaar was voor bitcoin is uiteraard een understatement. Bitcoin kreeg nooit zo veel aandacht in haar negen jaar van bestaan als vorig jaar. 2017 gaat de boeken in als het jaar waarin bitcoin onder de aandacht kwam bij grote groepen mensen. Van de bakker op de hoek tot de bankiers op Wall Street: iedereen zocht 'their way in'.

Wereldwijd werd er afgelopen maand het op één na vaakst over bitcoin gepubliceerd. Dit liet de koers natuurlijk niet ongemoeid; afgelopen jaar steeg de prijs van bitcoin met meer dan 1700%.

De echte gekte begon pas eind november. Toen stond de koers nog slechts op $9800. Ook Nederland werd bevangen door de crypotokoorts en belandde op plek 4 van de landen waarvan de Googlelaars in 2017 het meest zochten op de term bitcoin. Afgelopen jaar was een jaar met volop hoogte-, maar ook dieptepunten.

Hier is een terugblik op de belangrijkste nieuwsitems van 2017:

• Bitcoin keldert 20% in 5 minuten

Op 5 januari daalde de koers van bitcoin met maar liefst één vijfde: van een koers van $1113 naar slechts $885. Nadat de Chinese Centrale Bank verklaarde dat hij de bitcoin nog altijd ziet als een grondstof in plaats van een valuta.

Ook zei de toezichthouder, dat het ontmoetingen met de belangrijkste Chinese bitcoin-platforms had gearrangeerd, omdat hij zich zorgen maakte over de prijsschommelingen van de bitcoin.

• SEC keurt bitcoin-beleggingsfonds af

De Winkelvoss-broers wilden een speciale bitcoinbeurs voor fondsen beginnen. Zoiets bestond nog niet en had de doorbraak van bitcoin kunnen betekenen. Echter werd op 10 maart besloten dat de SEC het plan afkeurde en dus definitief van de baan was.

De reden hiervoor zou zijn dat regulering van de cryptomunt onduidelijk is en dat veel zich buiten Amerikaanse gronden afspeelt. Als gevolg hiervan schommelde de koers die dag tussen de $1345 en de $978.

• Japan doet uitspraken over bitcoin

Na het slechte nieuws was daar op 1 april goed nieuws uit Japan. De Japanners gaven aan dat zij bitcoin zien als een legaal betaalmiddel. Destijds bedroeg de year-to-date winst van bitcoin slechts 19%. De uitspraken van Japan zouden indirect gevolg kunnen zijn van het feit dat Japan nu de sterkste bitcoinmarkt is.

• AFM waarschuwt voor cryptocurrencies

Op 14 juni begon ook de Autoriteit Financiële Markten hoogte te krijgen van de cryptogekte in ons land. De beurswaakhond waarschuwde voor de risico’s die verbonden zijn aan beleggen in cryptocurrencies.

De toezichthouder geeft aan dat beleggen in deze cryptomunten uiterst risicovol kan zijn omdat de koersen onderhevig zijn aan grote schommelingen en dat de technologie erachter pas net bestaat.

• Bitcoin hardfork

Zogenaamde forks – als het ware softwareupdates binnen het netwerk – vinden wel vaker plaats. Maar er zijn mensen die graag gebruik maken van deze forks om een geheel nieuwe coin te maken. Wanneer er geen consensus wordt bereikt over de update, vindt er een splitsing plaats.

Een fork – het woord zegt het eigenlijk al – kan dan ook gezien worden als een spitsing van de huidige bitcoin in twee munten: de huidige bitcoin en een nieuwe bitcoin, met ieder hun eigen regels. Zo ontstond op 1 augustus bitcoin cash.

• Chinese overheid besluit ICO’s te verbieden

Na aankondiging op 4 september van de Chinese overheid over het verbod op ICO’s kelderde de koers met maar liefst 20%. Eerst was daar de nodige verwarring, omdat in eerste instantie niet duidelijk was of de cryptomunten zelf, of alleen slechts ICO’s verboden waren. Later bleek het (slechts) om een verbod ICO’s te gaan.

• JP Morgan-baas negatief over bitcoin

De baas van JP Morgan bestempelt bitcoin op 13 september als bedrog. De JP-voorman, Jamie Dimon, is van mening dat bitcoin een fraude-zeepbel is die vroeg of laat zal knappen.

• Chinese overheid laat bitcoin exchanges sluiten

Na bemoeienis van de Chinese overheid besluit BTC China één van de grootste exchanges van het land haar deuren te sluiten. Dit had een daling van opnieuw 20% tot gevolg.

• FCFD keurt bitcoin futures goed

Voorafgaand aan de goedkeuring maakte de koers van bitcoin een enorme rally door. Twee van de grootste exchanges van de wereld, de CME Group en de Cboe Global Markets, lanceerden in december bitcoin futures.

Goed, dat was 2017. Maar nu rijst natuurlijk de vraag: wat staat ons te wachten voor 2018? Omdat we bij IEX boven op de ontwikkelingen omtrent cryptocurrencies zitten, signaleren we voor komend jaar een aantal belangrijke trends:

Regulatie

Privacy (coins)

Masternodes

Hier zullen wij de komende weken op IEX.nl meer aandacht aan besteden.