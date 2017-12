Aankondiging: De Dag van de Crypto

Om 2018 goed te beginnen staat er eind januari voor crypto-liefhebbers een indrukwekkend event op de planning. Op 29 en 30 januari vindt de Dag van de Crypto plaats in de RAI Amsterdam, voor iedereen die meer wil weten over bitcoin en andere cryptocurrencies.

In 2017 is de crypto-economie echt tot leven gekomen en wij zijn benieuwd, waarschijnlijk net als u, wat 2018 voor de crypto's zal brengen. Daarom zijn er op 29 en 30 januari verschillende experts aanwezig. Niet alleen om u wegwijs te maken in cryptoland, maar ook om meer te vertellen over de toekomst van cryptocurrencies en blockchain.

Het programma duurt twee dagen en bestrijkt de hele wondere wereld van cryptocurrencies. In de onderstaande video legt Vincent Everts, dagvoorzitter en tevens organisator van de Dag van de Crypto, uit wat u kunt verwachten.

Houd deze website goed in de gaten, want volgende week introduceren wij een mooie actie rond dit evenement voor alle IEX Bitcoin-rekeninghouders.