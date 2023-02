The PIGS are back

Wat opvalt is na de recente flinke rentestijging er door de media geen aandacht wordt besteed aan de Euro landen met hoge schulden. Italië, Griekenland, Frankrijk, Portugal etc. Jarenlang is de rente kunstmatig laag gehouden door de ECB om deze landen te laten overleven. Nu is de rente 4 a 5 % gestegen en moeten deze landen flink veel meer betalen voor hen schulden. Iemand enig idee hoe dit kan? Het probleem is ongetwijfeld groot of mag er niet over gecommuniceerd worden via de media?