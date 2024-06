ABN Amro wint de IEX Gouden Stier Publieksprijs Beleggingsinstelling

Wilt u met uw beleggingen een bijdrage leveren aan een betere wereld? Dan heeft u bij ABN Amro de keuze uit twee beleggingsvormen. Naast het bekende ESG Beleggen, biedt de bank nu ook Impact Beleggen aan. “Bij ESG Beleggen houden we al rekening met het milieu- en klimaatbeleid van een bedrijf. Impact Beleggen gaat een stap verder”, zo legt Sandy Blaauboer van ABN Amro uit.

Hoe werkt dat Impact Beleggen dan? We vragen het aan Sandy Blaauboer en Judith Sanders van ABN Amro. Blaauboer is Directeur Vermogensbeheer bij ABNAMRO MeesPierson. Sanders is sinds juni 2018 Beleggingsstrateeg bij ABNAMRO MeesPierson en bovendien een ervaren specialist op beleggingsgebied, met als speciaal aandachtsgebied duurzaam beleggen.

Wat is Impact Beleggen?

“Als we het hebben over duurzaamheid, praten we over Impact Beleggen. Met deze vorm van beleggen, investeer je in bedrijven die een positieve, meetbare bijdrage leveren aan een duurzaam ontwikkeldoel. Al het andere dat wel beoordeeld wordt op duurzaamheid, maar geen impact maakt is tegenwoordig ESG-beleggen. Kort gezegd voldoen ESG beleggingen aan een aantal duurzame criteria maar (nog) niet aan alle criteria waar impact beleggingen aan moeten voldoen.”

Welke belegging is dan impactvol en welke niet?

“Het belangrijkste is dat we een ontwikkeling zien dat steeds meer bedrijven beoordeeld worden op ESG-criteria. Dan hebben we het over sociaal-maatschappelijke criteria, evenals milieu en hoe een bedrijf bestuurd wordt.

Je kan niet op één gezicht zien of een bedrijf duurzaam is of niet. Zelfs niet aan de hand van de activiteiten van een bedrijf. Want als een bedrijf een positieve ESG-beoordeling hebt, betekent het nog niet dat het bedrijf daadwerkelijk impact maakt. Je zou kunnen zeggen dat het bedrijf in dat geval verduurzaamt.”

Kun je daar een voorbeeld van geven?

“Zeker, denk aan een telecombedrijf. Telecom is niet per definitie een sector waar impact gemaakt wordt, maar een telecommaatschappij die in een ontwikkelingsland actief is zorgt ervoor dat mensen toegang krijgen tot internet.

Hierdoor kunnen mensen sneller een baan vinden en ook de gezondheidszorg wordt toegankelijker. Dan maak je wel impact natuurlijk, omdat het bedrijf een belangrijk deel van de omzet behaalt door bij te dragen aan een duurzame ontwikkeldoelstelling. Ook mag er geen sprake zijn van een aanzienlijk negatieve impact op andere duurzame ontwikkelingsdoelen.”

Komt financieel rendement dan automatisch op de tweede plaats?

“Als je kijkt naar onze klanten, heeft een groot deel al ervaring met ESG-beleggen. Deze mensen wilden daadwerkelijk impact maken met hun vermogen. Eerst kon dat vanaf €2,5 miljoen, nu is de instapgrens €50.000. Daarmee maken we Impact Beleggen voor nog meer klanten beschikbaar.

Anderzijds, een belegger wil gecompenseerd worden voor risico. Je kijkt dus altijd naar financieel rendement, maar impact maken staat in dat geval op de eerste plaats. Dit betekent: keuzes maken. Ga je ESG-beleggen, dan vallen er bedrijven af. Ga je verder en wil je impact maken, vallen er nog meer bedrijven af, want die criteria zijn ontzettend streng. Dit heeft gevolgen voor de samenstelling van de portefeuille.

Maar dat is ook wat de klant wil. Die positieve bijdrage is belangrijk, maar dat betekent niet dat het financiële rendement er totaal niet meer toe doet. Het een sluit het ander niet uit, maar je bent dan wel bereid te accepteren dat in een bepaalde periode het resultaat afwijkt van de reguliere benchmarkt, in positieve dan wel negatieve zin.”

Wat zegt die instapgrens van minimaal €50.000 over de doelgroep die jullie voor ogen hebben met dit concept?

“In eerste instantie is Impact Beleggen ontwikkeld voor de meer vermogende klant. Na diverse toetsingen bleek dat er genoeg animo is voor dit product. We bieden dit al aan sinds 2019, wat het makkelijker maakt om tot inzichten te komen. Wel kwam er veelvuldig de vraag waarom het niet mogelijk is voor een retail-klant. Sinds mei 2023 is het voor al onze klanten mogelijk om vanaf €50.000 met meetbare impact te beleggen.”

Klanten krijgen bovendien een kwartaalrapportage waarin de klant naast het financiële rendement ook goed kan volgen hoeveel impact er wordt gemaakt met de beleggingen. Dat ziet er zo uit.

Over concepten gesproken: Proef Beleggen (waarover we vorig jaar praatten) is niet meer mogelijk. Hoe komt dat?

“Het zat met name in de volumes die onvoldoende waren. Het positieve aspect was wel dat we zagen dat meer vrouwen zijn begonnen met beleggen, maar het aantal startende beleggers was nog onvoldoende. We hebben het als pilot gestopt, maar wel met het idee dat het boek nog niet definitief dicht is, omdat er wel waardevolle inzichten uit zijn gekomen. Terug naar de tekentafel, om het zomaar even te zeggen.”

Hoe zie je de toekomst van Impact Beleggen tegemoet?

“We worden ons steeds meer bewust van de klimaatproblematiek, het belang van het oplossen van sociaal maatschappelijke vraagstukken en goed ondernemersbestuur. Ook wordt dit steeds meer vastgelegd in geldende wet- en regelgeving. Bedrijven die duurzaam zijn, zijn hier beter op voorbereid en lopen minder reputatie- en ondernemersrisico.

Daarnaast zijn ze vaak innovatief, spelen in op verandering of lopen daarin zelfs voorop. Hierdoor neemt de interesse voor deze bedrijven vanuit beleggers toe en dat kan ten gunste komen van hun koersen. Ook bij Impact beleggen streven we naar een marktconform rendement maar uiteraard staat de positieve impact voorop.”